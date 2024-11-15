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Суд Красноуральска избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в подростков из дробовика
Фото: Красноуральский городской суд
В Красноуральске 53-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух подростков, поместили под стражу до 14 января 2025 года. Такое решение принял городской суд. В отношении Вячеслава Кожевникова возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 14 ноября подозреваемый выстрелил из дробовика в мальчиков 13 и 14 лет возле церкви. Инцидент произошёл, когда школьники возвращались с тренировки. Один из пострадавших был госпитализирован в операционный блок детской больницы Нижнего Тагила, второй — в городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мотив нападавшего остаётся неизвестным. Тем не менее, местные жители, по данным телеграм-канала Ural Mash, утверждают, что подростки ранее сожгли собаку мужчины и неоднократно издевались над ним.
По версии следствия, 14 ноября подозреваемый выстрелил из дробовика в мальчиков 13 и 14 лет возле церкви. Инцидент произошёл, когда школьники возвращались с тренировки. Один из пострадавших был госпитализирован в операционный блок детской больницы Нижнего Тагила, второй — в городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мотив нападавшего остаётся неизвестным. Тем не менее, местные жители, по данным телеграм-канала Ural Mash, утверждают, что подростки ранее сожгли собаку мужчины и неоднократно издевались над ним.
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