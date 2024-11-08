Екатеринбуржцев приглашают отметить Международный день философии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ельцин Центр и команда uAnalytiCon приглашают жителей Екатеринбурга на празднование Международного дня философии.21 ноября в Медиазале Ельцин Центра состоится встреча, где уральские специалисты аналитической философии представят три научно-популярных доклада. Каждое выступление рассчитано на 20 минут и завершится открытой дискуссией.Программа вечера:— Алексей Кислов, кандидат философских наук, логик: «Чистая логика vs. тёмная докса: о чëм лгут сочинители парадоксов?»— Ольга Козырева, кандидат философских наук, специалист по философии языка: «Стохастические попугаи в китайской комнате: почему битва между большими языковыми моделями и людьми ещё не закончена?»— Илья Гущин, философ математики: «Есть ли смысл в поисках смысла жизни?»Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный по предварительной регистрации.