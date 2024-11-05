Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Находке после комментария чиновника в соцсети произошел скандал: мэру города пришлось за него извиняться, а сам чиновник уволился.Ранее приморские СМИ написали о том, что местный школьник обратился с вопросом в сети к губернатору: «здравствуйте, Олег Кожемяко. До какого числа каникулы?». На этот вопрос обратил внимание сотрудник мэрии, начальник департамента по связям с общественностью и СМИ «Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находки» Владимир Ко.Вопрос показался чиновнику «странным». Он опубликовал скрин с вопросом школьника и написал: «Ну, правда, это точно ещё не “жертва ЕГЭ”... Но, чёрт возьми, откуда они такие берутся????????» (орфография сохранена; сам пост на странице чиновника сейчас недоступен, скрин публикуют СМИ).Между тем, в комментариях вопрос школьника назвали нормальным, так как «молодежь привыкает по всем вопросам советоваться с главой региона». Владимир Ко в ответ написал: «На мой взгляд, это воспитание очередной [нецензурное название поколения потребителей], которое не способно самостоятельно найти информацию».Комментарий чиновника, опубликованный 31 октября, вызвал возмущение в сети. Сегодня утром он заявил об увольнении.«Я принял нелегкое решение – сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — сообщается в посте на его странице. По мнению Владимира Ко, его слова о молодёжи восприняли неправильно.«Я приношу извинения парню, его родителям и учителям, которые, вероятно, приняли мое не самое корректное определение на свой счёт. Но это не касалось их лично. Это касается тех людей, которые сидят и ждут, когда за них всё сделают», — пишет он.Извинения принес и глава Находки Тимур Магинский. «Хочу принести свои извинения за публикацию, которую оставил на своей личной странице уже бывший сотрудник мэрии Находки Владимир Ко. Он позволил себе крайне некорректно выразить негативное отношение к ребёнку в частности и вообще к людям, которые задают самые разные вопросы на личных страницах чиновников», — написал мэр в телеграм-канале.По его словам, у них состоялся «серьезный разговор». «После него Владимир Теоевич принял единственное верное в такой ситуации решение», — написал глава города, добавив, что этот случай «станет уроком не только для него, но и для всех, кто так или иначе работает с людьми».Пост с вопросом школьника на странице Владимира Ко исчез. Предыдущий его пост — о памятнике Сталину. «А в вашем городе есть памятник И.В. Сталину? В Находке такой памятник установили. Мне нравится», — написал он.