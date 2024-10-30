Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На платформе Авито в ноябре будут продавать вещи знаменитостей.Серию звездных дропов откроет Ксения Собчак, рассказали в пресс-службе компании. В ее профиле будут представлены костюм с юбкой (Fashion Rebels, 52 тысячи рублей), платье (YOU WANNA, 5 500 рублей), костюм (Roseville, 36 тысяч рублей), а также статуэтка слона из Индии, настольные часы с ее письменного стола и другие вещи из личного пользования.Также в ноябрьских дропах примут участие Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры «Лихой Топоръ» и «Стройхак».На продажу будет выставлена одежда из личного гардероба звезд, предметы интерьера, инструменты для стройки и ремонта, электроника и другие вещи, рассказали в компании.