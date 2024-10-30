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Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
Фото: пресс-служба Авито
На платформе Авито в ноябре будут продавать вещи знаменитостей.
Серию звездных дропов откроет Ксения Собчак, рассказали в пресс-службе компании. В ее профиле будут представлены костюм с юбкой (Fashion Rebels, 52 тысячи рублей), платье (YOU WANNA, 5 500 рублей), костюм (Roseville, 36 тысяч рублей), а также статуэтка слона из Индии, настольные часы с ее письменного стола и другие вещи из личного пользования.
Также в ноябрьских дропах примут участие Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры «Лихой Топоръ» и «Стройхак».
На продажу будет выставлена одежда из личного гардероба звезд, предметы интерьера, инструменты для стройки и ремонта, электроника и другие вещи, рассказали в компании.
Серию звездных дропов откроет Ксения Собчак, рассказали в пресс-службе компании. В ее профиле будут представлены костюм с юбкой (Fashion Rebels, 52 тысячи рублей), платье (YOU WANNA, 5 500 рублей), костюм (Roseville, 36 тысяч рублей), а также статуэтка слона из Индии, настольные часы с ее письменного стола и другие вещи из личного пользования.
Также в ноябрьских дропах примут участие Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры «Лихой Топоръ» и «Стройхак».
На продажу будет выставлена одежда из личного гардероба звезд, предметы интерьера, инструменты для стройки и ремонта, электроника и другие вещи, рассказали в компании.
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