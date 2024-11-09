В Екатеринбурге отменили техно-вечеринку по рекомендации отдела безопасности массовых мероприятий

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Костюмированная техно-вечеринка «Непритворность», запланированная на территории заброшенного Хлебозавода №6 на Вторчермете, была отменена по рекомендации начальника отдела безопасности массовых мероприятий Чкаловского района.Как рассказал Вечерним ведомостям организатор Techno Room Community Валерий Юсупов, организаторам «позвонили за четыре часа до мероприятия и порекомендовали перенести его, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и пройти стандартную процедуру подачи уведомления».Организатор отметил, что в августе на территории завода уже проводилось мероприятие «Прогресс-24», организованное совместно с Stenograffia. Тогда фестиваль, рассчитанный на более чем тысячу человек, был заранее согласован с подразделениями, отвечающими за безопасность массовых мероприятий. В этот раз вечеринка планировалась для небольшой аудитории, однако её анонс вызвал широкий общественный резонанс, что и привлекло внимание властей.Новую дату вечеринки организаторы объявят после согласования с органами. В перенесённом мероприятии может измениться состав участников, а также появится третий танцпол, чтобы «компенсировать неудобства». Все купленные билеты останутся действительными, но при желании их можно будет вернуть.