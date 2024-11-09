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В Екатеринбурге отменили техно-вечеринку по рекомендации отдела безопасности массовых мероприятий
Фото: Techno Room Community
Костюмированная техно-вечеринка «Непритворность», запланированная на территории заброшенного Хлебозавода №6 на Вторчермете, была отменена по рекомендации начальника отдела безопасности массовых мероприятий Чкаловского района.
Как рассказал Вечерним ведомостям организатор Techno Room Community Валерий Юсупов, организаторам «позвонили за четыре часа до мероприятия и порекомендовали перенести его, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и пройти стандартную процедуру подачи уведомления».
Организатор отметил, что в августе на территории завода уже проводилось мероприятие «Прогресс-24», организованное совместно с Stenograffia. Тогда фестиваль, рассчитанный на более чем тысячу человек, был заранее согласован с подразделениями, отвечающими за безопасность массовых мероприятий. В этот раз вечеринка планировалась для небольшой аудитории, однако её анонс вызвал широкий общественный резонанс, что и привлекло внимание властей.
Новую дату вечеринки организаторы объявят после согласования с органами. В перенесённом мероприятии может измениться состав участников, а также появится третий танцпол, чтобы «компенсировать неудобства». Все купленные билеты останутся действительными, но при желании их можно будет вернуть.
Как рассказал Вечерним ведомостям организатор Techno Room Community Валерий Юсупов, организаторам «позвонили за четыре часа до мероприятия и порекомендовали перенести его, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и пройти стандартную процедуру подачи уведомления».
Организатор отметил, что в августе на территории завода уже проводилось мероприятие «Прогресс-24», организованное совместно с Stenograffia. Тогда фестиваль, рассчитанный на более чем тысячу человек, был заранее согласован с подразделениями, отвечающими за безопасность массовых мероприятий. В этот раз вечеринка планировалась для небольшой аудитории, однако её анонс вызвал широкий общественный резонанс, что и привлекло внимание властей.
Новую дату вечеринки организаторы объявят после согласования с органами. В перенесённом мероприятии может измениться состав участников, а также появится третий танцпол, чтобы «компенсировать неудобства». Все купленные билеты останутся действительными, но при желании их можно будет вернуть.
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