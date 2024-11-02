Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Спикер Палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США.Об этом сообщает Reuters.В штабе Трампа заявили, что не ожидали «настолько успешных результатов».Дональд Трамп, выступая перед сторонниками, пообещал, что его правление станет «золотой эпохой» истории США, пишут СМИ.Также он выразил уверенность, что республиканцы установили контроль над обеими палатами Конгресса.