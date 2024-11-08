Директоров предприятий одного района Екатеринбурга вызвали «на ковёр» за низкие зарплаты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Низкими зарплатами работников восьми предприятий, расположенных на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга, заинтересовали Комиссию по вопросам занятости. «Жадных» руководителей пригласили на сегодняшнее заседание органа.Сегодня, 12 ноября, в мэрии Екатеринбурга состоялось заседание комиссии с громоздким названием «Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения занятости населения, противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате и нелегальной занятости на территории Свердловской области». Помимо членов комиссии на заседании побывали и восемь руководителей предприятий, осуществляющих деятельность в Железнодорожном административном районе города. Эта «великолепная восьмёрка» отличилась тем, что в среднем платит своим работникам меньше среднеотраслевой заработной платы.Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, с вызванными «на ковёр» начальниками провели беседу, в ходе которой напомнили, что работодатель обязан оплачивать труд работника соответственно среднему уровню зарплат в сфере той деятельности, которую осуществляет предприятие. Это диктует и трудовое законодательство Российской Федерации. В случаях, когда зарплата значительно ниже, возникает зачастую оправданное подозрение, что на предприятии устраивают неучтённых работников или же платят «в серую», в обход официальной отчётности.На прощание Комиссия рекомендовала «прижимистым» директорам как можно скорее подтянуть зарплаты на их предприятиях до среднеотраслевого уровня. Иначе заинтересоваться ими могут уже совсем иные органы — налоговая, например, или даже полиция.