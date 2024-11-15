Возрастное ограничение 18+
Гражданин Казахстана вернулся в Свердловскую область после выдворения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Владимира Мельника, гражданина Казахстана, выдворили из России на пять лет, несмотря на то, что его семья — жена и дети — являются гражданами страны, а также имеется недвижимость. Как сообщает «Русская община», они помогли мужчине вернуться и воссоединиться с близкими.
Мельника выдворили из-за административного нарушения. Восемь месяцев он жил в Казахстане, ночуя в рабочем грузовике.
Как рассказала Людмила Лукашева, руководитель Уральской ассоциации беженцев, «Русская община» получила письмо от добровольца, воюющего за Россию на Донбассе. Молодой человек попросил помочь его дяде — Владимиру Мельнику.
Мельника выдворили из-за административного нарушения. Восемь месяцев он жил в Казахстане, ночуя в рабочем грузовике.
Как рассказала Людмила Лукашева, руководитель Уральской ассоциации беженцев, «Русская община» получила письмо от добровольца, воюющего за Россию на Донбассе. Молодой человек попросил помочь его дяде — Владимиру Мельнику.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт
15 ноября 2024
15 ноября 2024