Гражданин Казахстана вернулся в Свердловскую область после выдворения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Владимира Мельника, гражданина Казахстана, выдворили из России на пять лет, несмотря на то, что его семья — жена и дети — являются гражданами страны, а также имеется недвижимость. Как сообщает «Русская община», они помогли мужчине вернуться и воссоединиться с близкими.Мельника выдворили из-за административного нарушения. Восемь месяцев он жил в Казахстане, ночуя в рабочем грузовике.Как рассказала Людмила Лукашева, руководитель Уральской ассоциации беженцев, «Русская община» получила письмо от добровольца, воюющего за Россию на Донбассе. Молодой человек попросил помочь его дяде — Владимиру Мельнику.