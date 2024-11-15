В Екатеринбурге будут судить пристававшего к девушкам и девочкам на улице иностранца





– добавил Сапегин. «В российском ВУЗе данный иностранный студент, прибывший из страны дальнего зарубежья, обучался с 2021 года. Однако учился он плохо, пропускал занятия и имел академическую задолженность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За преступления против половой неприкосновенности ответит 22-летний иностранец, пристававший к девушкам и несовершеннолетним и малолетним девочкам в Екатеринбурге.Молодой человек подходил к девушкам и девочкам сзади и хватал их за части тела, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным ведомства, свои нападения он совершал в Верх-Исетском районе на улицах Металлурга, Репина, Заводская и иных, а также на Вилонова в Кировском районе.Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин, иностранец на протяжении нескольких месяцев приставал к девушкам и девочкам на улицах и возле подъездов. Причём его даже не смущало то, что девочки могли идти вместе со своими мамами. Так, он совершал свои нападения с июля по октябрь 2023 года, пока его наконец-то не задержали. Им оказался студент одного из местных вузов.По словам начальника, пресс-службы свердловского главка полиции Валериях Горелых, после задержания «любитель клубнички», сразу раскаялся и пообещал больше не приставать к девушкам, но ему не стали верить.Всего от действий иностранного студента пострадали десять девушек, из которых четверо несовершеннолетние и малолетние девочки.Также выяснилось, что в 2021 он изготовил и посредством социальной сети распространил порнографический материал. Какой именно, в ведомствах уточнять не стали, но рассказали, что этот материал он отправил его девушке, с которой вел переписку в одной из социальных сетей.Иностранцу было предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет), частях 1, 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения направят в Свердловский областной суд.