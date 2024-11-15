18 тонн томатов из Туркменистана уничтожили в Свердловской области





– говорится в сообщении Россельхознадзора. «В ходе карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Екатеринбурге партии свежих томатов был обнаружен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV))»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области уничтожили 18 тонн томатов из Туркменистана, которые должны были оказаться на прилавках местных магазинов. Всё за-за вируса, который обнаружили в плодах.Карантинное законодательство запрещает ввоз зараженной продукции, в связи с чем получатель товара в уральской столице разрешил уничтожить все томаты.Всего же с начала с 2024 года из Туркменистана в Екатеринбург привели 145,2 тонны растительной продукции – томатов и винограда.