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18 тонн томатов из Туркменистана уничтожили в Свердловской области
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Свердловской области уничтожили 18 тонн томатов из Туркменистана, которые должны были оказаться на прилавках местных магазинов. Всё за-за вируса, который обнаружили в плодах.
Карантинное законодательство запрещает ввоз зараженной продукции, в связи с чем получатель товара в уральской столице разрешил уничтожить все томаты.
Всего же с начала с 2024 года из Туркменистана в Екатеринбург привели 145,2 тонны растительной продукции – томатов и винограда.
«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Екатеринбурге партии свежих томатов был обнаружен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV))»,
– говорится в сообщении Россельхознадзора.
Карантинное законодательство запрещает ввоз зараженной продукции, в связи с чем получатель товара в уральской столице разрешил уничтожить все томаты.
Всего же с начала с 2024 года из Туркменистана в Екатеринбург привели 145,2 тонны растительной продукции – томатов и винограда.
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