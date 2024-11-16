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В Сысерти 160 собак и 20 кошек могут остаться без единственного приюта

Между бизнесменом и центром помощи бездомным животным возник конфликт

14.07 Понедельник, 18 ноября 2024
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Сысерти возник конфликт между местным предпринимателем, который производит безалкогольные напитки, и расположенным по соседству приютом для бездомных животных.

По словам волонтеров, 160 собак и 20 кошек могут вновь оказаться на улице. На этой неделе в ситуации будет разбираться суд.

Поговорили со всеми участниками конфликта, юристами, представителями местной и региональной власти, а также узнали, причем тут РПЦ.

«Я не против собак, но им тут не место»

Владелец завода Леча Атиев убежден, что приют для животных не может и не должен находиться рядом с пищевым предприятием, на котором производят напитки.

«Мы производим продукцию для жителей всей области, в том числе продукцию для детей. И к ней, разумеется, очень жёсткие требования. Собачий приют по соседству — это постоянная угроза антисанитарии, это недопустимо», — говорит предприниматель.

Напомним, два года назад областные власти перед открытием производства называли этот проект уникальным для региона, особенно в свете импортозамещения.

«”Айседора” действительно получила официально статус приоритетного инвестпроекта от правительства Свердловской области, в рамках которого строила производство в Сысерти», — сказал «Вечерним ведомостям» замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. О «соседском» конфликте предприятия с приютом он узнал из СМИ.

Бизнесмен Атиев утверждает, что на соседей жалуются и сотрудники его предприятия. «Летом здесь стоит невыносимая вонь, как от птичника или свинарника. У меня охранники вынуждены работать в респираторах. На территории приюта кругом отходы жизнедеятельности, объедки повсюду, экскременты, насекомые… Неудивительно, что прокуратура нашла у них более 15 нарушений», — говорит бизнесмен.

Впрочем, претензии по санитарному состоянию, по его словам, в этой ситуации не главное. По мнению предпринимателя, приют находится на этом земельном участке «незаконно», и именно «нецелевое использование земли», по его словам, не устраивает его в первую очередь.

«Этот участок изначально был предоставлен епархии, церковному приходу. А они, в свою очередь, передали участок собачьему приюту. Но на таких землях, по закону могут размещаться только религиозные организации — церкви, соборы, часовни, но никак не коровники, не конюшни и не собачники», — считает бизнесмен.

Владелец завода утверждает, что он не против приюта для бездомных животных как такового и не хочет, чтобы его закрывали. «Соблюдайте закон, найдите подходящий участок земли! Неужели во всём Сысертском городском округе нет другой территории? Что мешает мэру выделить другой участок? Я считаю, это, в первую очередь, нежелание местных властей», — считает предприниматель.

«Нас выживают»

Центр помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти был открыт пару лет назад. Он расположен в нескольких десятках метров от предприятия.

В соцсетях центра рассказывают о жизни подопечных, предлагают животных в добрые руки, ведут отчетность, собирают средства. Всем желающим предлагают приезжать на прогулки с собаками по определённым дням.

В приюте утверждают, что проверки посыпались на них буквально с момента открытия. В прокурорском представлении на нескольких листах перечислены обнаруженные нарушения, среди которых названы такие: не проводятся плановые обследования «на заселенность членистоногими и грызунами», отсутствует зона карантина для вновь прибывших животных, нет централизованного водоснабжения и канализации, не осуществляется вакцинация против бешенства и т.п. (документ есть в распоряжении редакции).

В приюте утверждают, что все недочеты стараются своевременно устранять за свой счет и с помощью благотворителей, а некоторые нарушения уже исправлены. «Из предписания мы исправляем ошибки и исправляли бы их и без суда. По нарушениям у нас остались лишь отсутствие карантина (но вольеры достроили буквально на днях), нет веткабинета на территории приюта и нет выгульника. А вот вакцинация от бешенства есть у всех подопечных, есть подтверждающие документы от ветстанции. Также у нас есть подтверждающие документы по обработке территории от паразитов, грызунов и членистоногих. Есть документы на всех подопечных, отчетность ведется. И самое главное, у нас есть заключение по санитарно-защитной зоне. Я считаю, что мы не несем никакой угрозы для деятельности завода», — рассказала «Вечерним ведомостям» волонтёр центра.

В приюте считают, что владелец завода хочет «выжить собак с их земли» и пишет обращения в прокуратуру, чтобы закрыть приют или сделать так, чтобы его «постоянно проверяли и штрафовали за несоответствия».

«Мы хотим расти и развиваться. Но на это нужно и время, и деньги. Государство приюты не финансирует, все делается на пожертвования обычных людей», — рассказали в центре.

Впрочем, там отмечают, что приют поддерживают местные власти, в том числе была оказана помощь с выделением земельного участка. Как говорят волонтеры, найти подходящую территорию за пределами жилой застройки было непросто и этот участок «уральской Рублёвки» был единственным возможным вариантом.

«Другой земли у нас нет»

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских говорит, что местные власти готовы и дальше поддерживать приют для животных, между тем другого участка земли в Сысерти они предоставить не могут.

«Земля была выделена муниципалитетом для того, чтобы организовать в этом месте приют. Сведения отображены в генеральном плане, в правилах землепользования, застройки, в Росреестре. В этом, собственно, и заключается основная наша поддержка — предоставление земельного участка некоммерческой организации. Другого участка на территории города, в Сысерти, нет. На территории городского округа — есть, но центру нужна земля именно в Сысерти», — рассказал «Вечерним ведомостям» Дмитрий Нисковских.

По его словам, фонд поддержки предпринимательства помог зарегистрировать автономную некоммерческую организацию центр помощи бездомным животным «Мишутка». «Также мы работаем со спонсорами для того, чтобы у приюта были средства на подключение к электроэнергии, для реализации вопросов разработки санитарно-защитной зоны», — говорит глава округа.

По словам Дмитрия Нисковских, администрация помогла приюту разработать проект санитарно-защитной зоны, «которая полностью подтверждает безопасность нахождения в этом месте приюта». Кроме того, власти планируют помогать приюту в следующем году.

«Также мы сделаем в следующем году примыкание к региональной автомобильной дороге, которая ведет непосредственно к въезду в приют, предусмотрим необходимые средства в бюджете. Какие-то иные меры поддержки тоже возможны, в том числе через получение различного рода субсидий от государства. Такую работу приют уже ведет с департаментом ветеринарии. Поэтому с точки зрения закона нет никаких препятствий, на мой взгляд, чтобы приют и дальше работал. А то, что предприятию, которое находится в 70-80 метрах от данной территории, что-то не нравится… На мой взгляд, их права никак на сегодняшний день не нарушаются», — говорит Нисковских.

«Приют закрыть, участок освободить»

Мы задали вопрос главе округа, можно ли каким-то образом уладить конфликт соседствующих приюта и предприятия. «Могут ли они в суде заключить какое-то мировое соглашение? Наверное, да. Но так как это прокуратура обратилась с иском в суд, вам следует задать вопрос им — готова ли прокуратура к подобного рода переговорам».

Интересы приюта в суде будет представлять адвокат Адвокатского Бюро «Бельянский и партнеры» Алексей Екимов. По его словам, именно с юридической точки зрения конфликта между заводом и приютом нет, иск предъявлен прокурором.

Адвокат отмечает, что в части предоставления земельного участка никаких нарушений не имеется, а нарушения в приюте, вменяемые прокурором, по его мнению, «сводятся к придиркам». «В частности, говорят об отсутствии отдельной крайне дорогостоящей конструкции для обработки колес транспорта, который въезжает на территорию и выезжает с неё, но даже из тех фотоматериалов, которые имеются в свободном доступе – видно, что какой-либо транспорт физически туда не проедет, все паркуют автомобиль за территорией, огражденной забором. Прокурор требует то, в чём необходимость просто отсутствует, как и физическая возможность исполнить такое неотносимое к частному приюту требование. Но даже в этой части соответствующее оборудование всё равно обеспечено», — говорит адвокат.

Он подчеркнул, что в современных условиях приютов для животных и так мало, «их единицы, это очень трудозатратная деятельность». «Цель любого правового регулирования – упорядочить, а не выгнать, запретить, — говорит юрист. — Сысертский прокурор, явно нарушая баланс общественных интересов, просит запретить деятельность приюта для бездомных животных и освободить земельный участок. В то время как обычно прокуроры выходят с исками о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, но никак не запретить деятельность и выгнать приют».

Адвокат добавил, что мера по запрету деятельности «неадекватна ситуации», с учётом устранения нарушений.

Суд, в котором будут решать судьбу приюта, назначен на 20 ноября.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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17:36 55% екатеринбуржцев используют бонусные карты продуктовых магазинов
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14:36 Иеромонах из Алапаевска за 16 часов поднял гирю 7000 раз
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