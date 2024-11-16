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Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

10.43 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 28 строчке оказалась Свердловская область в рейтинге РИА Новости регионов России по уровню зарплат.

На первом месте в этом рейтинге оказался Чукотский автономный округ, где диапазон зарплат составил 87 – 191 тысячу рублей. Дола работающим на Чукотке с оплатой труда более 100 тысяч рублей в месяц составила 66,6%, а тех, кто получается меньше 30 тысяч – 1,9%. На втором месте Ямало-Немецкий автономным округ с диапазоном заработной платы 78 – 181 тысяча рублей, на третьем – Магаданская область с зарплатами 76 – 174 тысячи рублей.

Москва оказалась на пятом месте с диапазоном зарплат 58 – 165 тысяч рублей, Санкт-Петербург на 11 – там получают 47 – 109 тысяч рублей.

Из регионов УрФО больше всего получают в Ханты-Мансийском автономном округе – он на 6 месте: диапазон типовых зарплат 59 – 144 тысячи рублей, зарабатывают больше 100 тыс. руб. – 40%, меньше 30 тыс. руб. – 1,7%. Далее идёт Тюменская область на 21 месте (диапазон 37 – 81 тыс. руб., больше 100 тыс. руб. – 16,5%, меньше 30 тыс. руб. – 15,9%). Свердловская область на 28 месте (35 – 74 тыс. руб., больше 100 тыс. руб. – 11,8%, меньше 30 тыс. руб. – 18,2%), Челябинская область на 38 месте (33 – 69 тыс. руб., больше 100 тыс. руб. – 9,1%, меньше 30 тыс. руб. – 21,1%). Курганская область на 41 месте (28 – 62 тыс. руб., больше 100 тыс. руб. – 8,5%, меньше – 30 тыс. руб. 29,9%).

Самые низкие зарплаты в Калмыкии (диапазон 25 – 48 тыс. руб.), Дагестане (20 – 45 тыс. руб.), Чечне (19 – 42 тыс. руб.) и Ингушетии (20 – 39 тыс. руб.).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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