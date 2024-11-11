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Полиция задержала активиста вышедшего в пикет в поддержку врача Надежды Буяновой
Фото: Артём Шульман
Полиция задержала и уже отпустила екатеринбуржца, вышедшего в пикет в поддержку врача Надежды Буяновой. Пикет активиста Дмитрия Рыкова на площади 1905 года прервали полицейские — они увезли его в ОП №9, где составили протокол доставления и протокол изъятия плаката, сообщил Вечерним ведомостям защитник Рыкова, юрист Артём Шульман.
Рыкова отпустили без протокола об административном правонарушении и без обязательства о явке, сказал Шульман. Вероятно, содержимое плаката подвергнут экспертизе.
Напомним, на этой неделе 68-летнюю Надежду Буянову, педиатра из Москвы, приговорили к 5,5 годам колонии на основании слов, сказанных про неё родительницей одного из её пациентов.
Рыкова отпустили без протокола об административном правонарушении и без обязательства о явке, сказал Шульман. Вероятно, содержимое плаката подвергнут экспертизе.
Напомним, на этой неделе 68-летнюю Надежду Буянову, педиатра из Москвы, приговорили к 5,5 годам колонии на основании слов, сказанных про неё родительницей одного из её пациентов.
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