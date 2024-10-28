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«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников. Коллаж: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге примерно год назад начали реализовывать так называемую реформу нестационарной торговли – на городском уровне был принят целый ряд документов, меняющих «правила игры» на рынке НТО. Главным среди этих документов стало обновлённое положение об условиях размещения НТО в городе, принятое гордумой после жарких споров в мае 2024 года (мы разбирали нововведения в этом материале).
Вечерние ведомости поговорили с одним из исполнителей «реформы НТО», директором департамента потребительского рынка и услуг мэрии Екатеринбурга Максимом Чаплыгиным. О том, почему мэрия «объявила войну» всем НТО на остановках и на гостевых маршрутах, почему остановки надолго остаются без всяких навесов, почему в том или ином виде торговля в историческом центре всё же останется, почему Максим Чаплыгин больше не покупает шаурму, и о многом другом – в большом интервью .
— Максим Игоревич, за последний год тема НТО попадала в сводки новостей Екатеринбурга чаще, чем когда-либо до этого. Что побудило мэрию начать столь кардинальные перемены в этой сфере? В чём были главные претензии к сложившейся ситуации?
— Сегодня мы говорим о том, что нестационарные торговые объекты действительно нужны – но там, где нет стационарных магазинов. И на сегодня формат НТО – это уже не про развитие торговли, а про городскую среду, про внешний вид. Мы всё-таки в XXI веке живём, нам важен внешний вид города. Вот недавно мы убрали объекты на Карла Либкнехта, 13, напротив УрГПУ – там у здания открылись колонны, которые не были видны даже, то есть кардинально меняется облик.
— По поводу этого места нам, кстати, писали читатели – про то, что после сноса павильона долго его остатки, строительный мусор не убирали с остановки.
— Есть такое, мы это видели всё. Но эти проблемы были вызваны тем, что предприниматель там самостоятельно убирал павильон.
— Чтобы понимать сложившуюся ситуацию с нестационарной торговлей, нужно вспомнить историю развития НТО в Екатеринбурге: до 2011 года все эти объекты размещались через договор на один год с главой администрации района. С 2011 по 2020 год никаких договоров заключено вообще не было. В 2017 году вышло постановление областного правительства № 295-ПП, которое сказало, что все НТО должны быть в Схеме НТО. Это было сделано в связи с прямым указанием федерального закона № 381 (федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» — прим. ред.). А затем правительство Свердловской области должно было принять постановление, которое бы уже определяло порядок размещения НТО. И правительство области сделало это в 2019 году, приняв постановление 164-ПП, согласно нему была возможность без торгов заключить договор сроком на один год, а после этого – только через торги. То есть предпринимателям дали один год. Но предприниматели уговорили областные власти включить вариант заключения договора без торгов, мотивируя это тем, что они вложили средства в павильоны к ЧМ-2018. В итоге им дали возможность продлить договоры ещё на три года, без торгов и каких-либо дополнительных требований.
То есть власти тогда снова пошли предпринимателям навстречу. Вскоре наступила пандемия, и с целью поддержки бизнеса нестационарные торговые объекты по большей части никто не трогал. Затем началась спецоперация, и на уровне правительства Мишустина было принято другое постановление. Тогда действительно опасались, что экономика может рухнуть, и правительство РФ уже предложило рассмотреть губернаторам индивидуально вопрос о продлении, опять же без аукционов, на срок до семи лет. Наш губернатор принял решение продлить на два года – до 2025-го. Там есть, конечно, небольшая часть договоров, которые заканчиваются в 2026, но основная часть – порядка 90% всех договоров – истекает в 2025 году.
— И вот за эти 20 лет, когда ни одного аукциона практически не было, у нас кардинальным образом изменилось законодательство. Изменились отраслевые стандарты по возможности размещения чего-либо на земельных участках, в том числе размещения НТО. К примеру, появился федеральный закон, где прописаны требования по земельным участкам, где проходят газовые сети, в другом законе прописали условия по земельным участкам, под которыми проходят теплосети, появились стандарты у ГИБДД, появились стандарты МЧС, появились ГОСТы, которые вошли в правила благоустройства. Это всё требования федеральных законов, которых не было на заре развития эры НТО в России. Например, такие объекты стало невозможно размещать на газонах, на тротуарах, если ширина не позволяет осуществлять механическую уборку, в 5 метрах от детских площадок.
В октябре 2020 года мы приняли постановление о том, каким образом должны внешне выглядеть НТО – размер, материалы, цветовая гамма. Но нужно понимать, что все эти отраслевые стандарты вновь принятые, в том числе наши правила благоустройства и постановление № 2027 по требованиям к внешнему виду, они не распространяются на старые правоотношения – только на новые. И я на Совете неравнодушных приводил слайды, где показал, что у нас на сегодня 98% НТО – это старые договоры в схеме, и только 2% – это те, кто стоят по результатам аукционов. Грубо говоря, к началу 2024 года практически все НТО стояли по старым, неактуальным правилам.
— Один из самых острых и волнующих наших читателей вопросов – запрет размещения НТО на остановках общественного транспорта. Какова целесообразность запрета на размещение НТО на остановках общественного транспорта? Ведь получается, что вместо возможности переложить бремя содержания остановочных комплексов на предпринимателей, в том числе их освещения и уборки, бюджетные средства теперь расходуются на установку новых комплексов по всему городу. Более того, эти остановочные комплексы уже вызвали критику горожан за свою тесноту – скамейки небольшие, а вдобавок после сноса павильона новый навес порой не устанавливается месяцами. В чём общая и экономическая целесообразность такого решения?
— Мы знаем эту проблему. Дело в том, что в то время, когда ставили эти торговые объекты на остановках, власти не брали на себя функции по оборудованию и содержанию навесов, а отдали предпринимателям – сказали, вот у вас там будут торговые объекты, а вы обязаны, как социальную нагрузку, оборудовать навес, содержать его в надлежащем санитарном состоянии. В решении гордумы для таких объектов был предусмотрен пониженный коэффициент внесения платы за размещение. Но поскольку вышел новый ГОСТ, который прямо запрещает размещать НТО на остановках, его требования были включены в правила благоустройства. Это федеральный ГОСТ, поэтому остановочные комплексы освобождаются сейчас от нестационарных объектов практически по всей стране.
— Это какой именно ГОСТ?
— Я вам отдельно его вышлю.
— На сегодня, планируя к выносу или демонтажу объект (по разным причинам – бывает, предприниматели сами уходят с рынка и расторгают договоры), мы, по идее, должны место на аукцион выставить, но часто бывает, что не можем – не потому, что не хотим, а потому что это противоречит правилам благоустройства. То есть место банально не может стать предметом аукциона, и исключительно по этой причине мы его из Схемы исключаем.
Что касается неудобств граждан, ожидающих транспорт, то на сегодня найдено решение – ускоренно устанавливаются остановки уже большего формата. Насколько я помню, у нас осталось 382 НТО с навесами, которые по договору, и мы уже по всем всю информацию передали для того, чтобы был минимальный временной разрыв между демонтажом старого и установкой нового объекта. Но мы понимаем, что это всё вопрос денежный.
— На Уралмаше, по-моему, как раз бизнесмены в сфере НТО сделали тёплую остановку. Выходит, с новыми правилами благоустройства такой вариант повысить комфортность ожидания транспорта перечёркивается?
— Тёплая остановка сама по себе очень хорошая идея.
— Но ведь бизнесу нет стимула вкладываться просто в тёплые остановки, когда в этом случае не приносится никакая прибыль – если рядом нельзя будет поставить торговый объект.
— Бизнесу в сфере рекламы, как вариант, такое может быть интересно.
— По поводу аукционов. Вы говорите, что на основании результатов аукционов сейчас стоят 2% НТО. Но мэрия не объявляет новые аукционы, на что, кстати, жалуются предприниматели. То есть они бы и рады поучаствовать в торгах за какое-то место, но торгов нет. По какой причине они не проводятся? И когда будут проводиться?
— Причин много. Во-первых, у нас выполнен и даже перевыполнен норматив по стационарным торговым метрам, и больше чем в два раза перевыполнен по нестационарным торговым метрам. А по поводу новых аукционов, за 100 дней до окончания срока действия договора нам надо уже определиться, выставляем место на аукцион или не выставляем – то есть когда наши кадастровые инженеры завершат работы по обмерам на соответствие мест под НТО новым требованиям законов и стандартов, и не позднее, чем приблизится этот срок, мы решим по поводу аукциона.
Отмечу, что недавно мы объявили аукцион на место у дома 55 на улице Уральской, но на аукцион никто не заявился. Сейчас готовится аукцион на место на Викулова, 42.
— Но есть же ещё рыночное регулирование. Если норматив выполнен формально, но есть спрос на такие объекты у горожан, если они пользуются популярностью, то зачем искусственно занижать это количество?
— Потому что это баланс интересов горожан и бизнеса. Нельзя ведь рассуждать так, что у нас свобода предпринимательской деятельности, поэтому что хотим, то и делаем. Надо понимать, что эта свобода всегда заканчивается, там, где затрагиваются интересы других. Как я уже говорил, это не про развитие торговли, это уже про внешний облик города. К примеру, мы анализировали рынок, когда готовили изменения в 7/32-е решение думы – и выяснили, что напротив Шарташского рынка стоят киоски площадью 38 метров, аренда в них стоит 2770 рублей за квадратный метр. А там же рядом в доме на первом этаже стоимость – 2100 рублей за квадратный метр. Почему покупатели не идут в магазин, который на первом этаже? Потому что павильон стоит буквально на тротуаре, и гражданин упирается в него, а магазин порой с улицы не видно, потому что вид на него закрыт теми же павильонами, и чтобы до него дойти, нужно повернуть на 10 метров. Павильон же на трафике стоит.
Но баланс надо соблюдать между интересами предпринимателей и интересами горожан в целом, городской средой, позиционированием нашего города как третьей столицы – к этому мы стремимся. Зачем, если все первые этажи под магазинами, там ещё и НТО? Я понимаю, когда к нам жители Большого Конного полуострова, Медного, Рудного обращаются, где порой надо два километра до ближайшего магазина идти - там действительно НТО нужны. Мы по ним аукционы объявляли – но туда в итоге никто не хочет идти.
— Тем не менее у предпринимателей есть свои аргументы в области нормативки - они ссылаются на распоряжение Правительства РФ от 30 января 2021 года № 208-р, согласно которому предписывается увеличивать Схему размещения НТО в целях создания условий для малого и микробизнеса.
— Я слышал про это, но это [распоряжение] распространяется на все абсолютно муниципальные образования в стране. Не в обиду будет сказано, но я считаю, что сложно сравнивать город Екатеринбург и посёлок Тугулым.
В одном нет предпринимателей, которые захотели бы размещать НТО, а у нас их переизбыток. Ещё раз повторю, что мы говорим о том, что баланс надо соблюдать, и мы движемся в сторону стационарных торговых площадей. И только там, где их нет, мы восполняем этот пробел форматом нестационарной торговли.
— По поводу внешнего вида и впечатления для гостей города. Я, например, с этого года на постоянной основе вожу экскурсии, и туристам из Москвы, да и из других городов бросается в глаза хаотичная торговля в самом центре, на Плотинке. Не столько даже тележки с кукурузой и мороженым, сколько конкурсы «лопни шарик» - такое в самом центре порой у гостей города вызывает искреннее недоумение. Почему не удаётся побороть эту несанкционированную торговлю?
— В этом году мы устроили дежурство наших сотрудников. Все выходные абсолютно все центральные районы, удалённые районы — все работают с этой торговлей. Так скажем, боремся. Но что нам мешает – то, что в нашем областном законе №52 [об административных правонарушениях в Свердловской области – прим. ред.] есть статья 10, которая звучит «торговля вне отведённых мест», а вот статьи «оказание услуг вне отведённых мест» у нас в законе нет. «Лопни шарик» это же не торговля, это по сути услуги. И человека, который услуги оказывает, невозможно привлечь по закону об административных правонарушениях в Свердловской области.
Причём мы выходили с инициативой включить в закон такую статью – в Москве и много ещё в таких городах в подобных законах «торговля» и «услуги» через запятую звучат. Но у нас пока до такого не дошли.
Я лично вообще считаю, что должен быть принят такой Федеральный закон, который бы регламентировал этот имеющийся сейчас «пробел» с услугами, и, соответственно, санкции в нём за нарушение правил оказания услуг прописали. Тогда у нас было бы больше возможностей.
— То есть сейчас, получается, нет никаких действенных механизмов изжить «лопни шарик» и схожие объекты из центра города?
— Работающие механизмы есть, но это не компетенция администрации. Это уже больше к полиции. Есть статьи «незаконная предпринимательская деятельность» в КоАП, «невыполнение законного требования сотрудников органов внутренних дел».
— Но тем не менее на Совете неравнодушных в марте было заявлено, что с незаконной хаотичной торговлей на Плотинке городские власти будут бороться совместно с полицией. Но, по моим личным ощущениям, в центре меньше не стало ни мороженщиков, ни «лопни шарик». Они ведь незаконные, и как были, так и есть? Вы лично как оцениваете работу по борьбе с незаконной торговлей в самом центре?
Также Вами чётко заявлялось, что в городе нет ни одного законного фудтрака – потому как в Схеме не прописан такой вид торгового объекта. Но они тоже как были, так и есть.
— Отвечу сначала на второй вопрос. Что касается фудтраков, то у нас почему-то исторически сложилось, что этот формат не принят, хотя моё личное мнение, что это неправильно. И мы это будем менять. Это зависит от разработки нормативных документов. Понятно, что завтра это не появится, но этот формат я лично считаю очень востребованным и нужным ещё и с точки зрения безопасности - он куда безопаснее, чем те же киоски, потому что фудтраки сразу оборудованы всеми системами. Там и водоотведение, и водоснабжение, и оснащение холодильным оборудованием. Ведь разработчики фудтраков делают их сразу с учётом СанПиНов, и тут некая гарантия безопасности для горожан.
Второе. По мороженкам. Это не так, что вы говорите, что они все незаконные. Всё сильно поменялось. Мы включили всех этих мороженщиков, кукурузу и сладкую вату в ярмарку, которая у нас в центральной части города. Просто у нас иногда в СМИ появляются материалы, где на таком объекте размещено уведомление о том, что это незаконный объект.
Так это вот недобросовестные участники рынка, которые в ярмарку не включены. А не включены потому, что там ограниченное количество мест, и мы опять же не можем взять и заставить весь наш участок Плотинки сплошным мороженым, зачем нам это? – Нам надо минимально обеспечить количество для того, чтобы гости города и горожане могли воду купить, мороженое, кукурузу. Они в рамках ярмарки сейчас, они, те, что есть, законны.
— То есть с точки зрения заявленных администрацией города целей по очистке центра от неопрятных торговых объектов, от переизбытка НТО вы считаете, что сейчас ярмарки - это позитивные изменения?
— Это общероссийская практика. Прежде чем бороться, надо понять, что людям-то надо. Вот мы посмотрели и поняли, что действительно – людям надо купить воду, мороженое, когда они по центру гуляют.
— Раз уж мы коснулись темы ярмарок. В утверждаемом администрацией плане ярмарок постоянно увеличивается их число – если в начале года их было всего 57, то сейчас ярмарок уже больше 100. И если на площади 1905 года эти ярмарки выглядят более-менее цивилизованно, оформлены как действительно ярмарки, то в спальных районах они выглядят как мини-рынки из тех самых девяностых, про которые вы говорите. Там самодельные ряды, люди торгуют всем подряд, начиная с одежды и заканчивая бытовой химией и мочалками. И это ведь тоже нестационарная торговля. Как это соотносится с заявлениями о заботе о внешнем облике?
— Так и есть, элементы неопрятности присутствуют. Это связано с тем финансированием, которое у нас имеется. Но на сегодня у нас как раз в заказе часть вот этих единообразных конструкций. Мы их планируем выставить на ярмарках. Они изготавливаются целенаправленно для отдалённых районов, мы отдалённые районы будем приводить к единому, нормальному внешнему виду. Там, во-первых, это будет гораздо эстетичнее выглядеть. На сегодня в районах действительно есть эти вот перегибы. Но, чтобы это исправить, мы ещё часть оборудования, которое у нас на ярмарках на площади 1905 года устанавливается, стараемся, пока оно не задействовано, на районных ярмарках использовать. Чтобы было единообразно всё и понятно – что это вот городская ярмарка, а никакая не незаконная торговля.
— Один из ключевых вопросов, который звучит по поводу ярмарок от участников рынка НТО, да и экспертов по антикоррупции — что Схема НТО формируется на основании конкурсных процедур, а участников ярмарок отбирает подведомственное возглавляемому Вами Департаменту потребительского рынка МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» на бесконкурсной основе по непрозрачной процедуре. То есть мало того, что процедура непрозрачная, так ещё и администрация теряет возможность пополнить бюджет за счёт повышения цены на потенциальных торгах.
- Мы [МКУ «Центр организации выставок и ярмарок»] работаем на основании 908-го постановления областного правительства – там отсутствует проведение конкурсных процедур. Поэтому мы работаем, исходя из этого нормативного акта, и не можем сами на нашем уровне принять решение по проведению конкурсов, отборов и так далее. То есть все заявки поступают в МКУ «ЦОВЯ», принимаются в порядке очереди.
— Но есть ведь постановление администрации Екатеринбурга от 12.04.2016 № 739 «Об определении Порядка разработки и утверждения плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования "город Екатеринбург». Разве на основании этого документа, который можно на городском уровне редактировать, Вы не можете прописать условия?
— Нет, не можем. Потому что в 908-м постановлении прописано, что все заявки должны быть удовлетворены. Не во всех муниципалитетах так – где-то есть конкурсные комиссии, а где-то имеется порядок установленный. Мы не можем на муниципальном уровне это сделать.
— Администрация города как-то контролирует стоимость аренды мест на ярмарках? Вообще, с учётом неконкурсной модели, ярмарки приносят доход в бюджет, или расходы на них (то же оборудование ярмарочных мест) не покрываются?
— Да, у нас бюджет доходный по ярмаркам. В прошлом году, насколько я помню, мы порядка 18 миллионов на них заработали. Но если брать всю сферу НТО, то во всём годовом бюджете Екатеринбурга её доля лишь 0,19%. Это, откровенно говоря, очень низкие суммы, и это несправедливо.
— Но за размещение в Схеме НТО в администрацию предприниматели сейчас же платят какие-то суммы.
— Ну условно 5 000 рублей бизнесмен платит в администрацию, за 55 000 сдаёт. Казалось, ты сдаёшь в субаренду, и ты не можешь не иметь доход, потому что ты в казну одну сумму вносишь, а получаешь другую, рыночную. Но предприниматель показывает, что он заработал условно миллион, и потратил условно миллион. Поймите, этот рынок максимально серый. И именно это стало причиной введения этого запрета на субаренду в комплексе с повышением платы за размещение. Это основные нововведения, которые появились в решение думы №7/32, и с 1 сентября они у нас стартовали для новых договоров. На старые они, соответственно, не распространяются.
— Расчёт администрации в том, что эти нововведения выведут всех этих предпринимателей в «белую» зону?
— Да. Хотя тот же Союз НТО говорил «вы убиваете малый бизнес», но мы ничего не убиваем. Мы им отвечаем, что они имеют право организовать торговую деятельность, они могут нанять продавца, нанять других необходимых сотрудников.
— Как нашему изданию объясняли в том же Союзе НТО, предприниматели, владеющие местами НТО, облегчают ведение бизнеса другим предпринимателям, в том числе начинающим – они, как опытные в этой сфере и обладающие некоторым запасом средств, сдают павильон «под ключ», берут на себя бюрократическую работу по участию в торгах, и т.д. Сам же начинающий бизнесмен зачастую не в состоянии этого сделать, а последними нововведениями ещё и обеспечительный взнос ввели на три месяца вперёд, который далеко не каждый начинающий предприниматель способен внести. А что касается фруктово-овощной торговли, то она носит сезонный характер – и гости из южных республик вообще не успеют развернуть павильон, даже если они окажутся способны пройти процедуру участие в торгах, ведь на это требуется как минимум время, за которое сезон может закончиться – так нам объясняют в Союзе НТО. А при сложившейся практике они могут арендовать павильон и начать торговлю буквально за пару дней. Можно, пожалуй, сравнить эту ситуацию с услугами риэлторов – может показаться, что они лишнее звено, но они облегчают работу другим, и есть спрос на их услуги – так же есть спрос на услуги таких предпринимателей как Союз НТО, которые выступают как бы посредниками между мэрией и конечным бизнесменами, торгующим в павильонах. Они, к слову, не считают это субарендой, и уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх тоже так не считает (бизнес-омбудсмен озвучивала в гордуме позицию, что начальный предприниматель не арендует место, а получает право на размещение НТО, соответственно, некорректно называть передачу в аренду НТО «субарендой» — прим. ред.).
— Это некоторая подмена понятий. Никто не запрещает, если ты хочешь, осуществлять торговую деятельность, а торговая деятельность, если посмотреть в 381-й ФЗ, определяется как «вид предпринимательской деятельности, связанный с покупкой и продажей товаров». А не со сдачей в аренду своего киоска, это вообще другие правоотношения – и они не могут регулироваться решением думы № 7/32 и документами, которые в исполнении этого 381-го закона приняты на региональном и местном уровнях. Это подмена понятий, это элементарная субаренда – когда 5 000 в казну, и за 55 000 в субаренду. Деятельность не ведёшь, ни за что не отвечаешь. Что это?
Мы как-то запрашивали ФНС статистику. Из 19 крупных владельцев НТО в Екатеринбурге по сути только два оформляют своих сотрудников «в белую»– это «УГМК-Агро» ещё одно предприятие, с ходу не вспомню название. У них на двоих 800 работников. Значит, можно переходить в белую зону – организовывайте как положено и платите налоги, оформляйте людей, отчисления в соц.фонды делайте, ставьте контрольно-кассовую технику.
— Из администрации часто звучит посыл, что нужно избавить от НТО центр города. Под Центром Вы понимаете «утюг» Московская – Челюскинцев – Восточная – Фурманова?
— Сейчас у нас как раз идёт процесс дискуссии – о том, где в Екатеринбурге центр города. Наша позиция сводится к тому, что, наверное, неправильно границы Центра определять – важнее именно гостевые маршруты. Это те маршруты, по которым гости движутся из аэропорта, с ж/д вокзала и по достопримечательностям, и формируют своё впечатление о нашем городе.
На сегодня идёт битва между городами за горожанина, за человеческий ресурс. Все стараются прирасти количеством людей – это и руки трудовые, а сейчас нехватка рабочих рук везде, поэтому сейчас именно борьба за это. И впечатление гостя о городе – это один из элементов для того, чтобы этот гость города сделал выбор в пользу переезда к нам в Екатеринбург. И поэтому очень важны гостевые маршруты, а они выходят и за центр города.
— Ещё один вопрос, который висит в воздухе – общепит в НТО. В сентябре 2023 года были приняты поправки в Постановление Правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 года № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», запретившие размещение в Схеме нестационарных торговых объектов, оказывающих услуги общественного питания. При этом в План организации ярмарок «общепитовские» киоски по-прежнему можно вносить. Более того, именно общепитовские киоски и ставят на Плотинке и в других местах проведения ярмарок. В качестве руководителя профильного Департамента, как Вы относитесь к возможности размещения общепита в НТО?
– Давайте разделим вопрос – всё-таки это абсолютно два разных регулирования: ярмарки и общепит. Почему в 295-м постановлении это всё исчезло? — По простой причине: на федеральном уровне принято решение выделить услуги общепита в другое регулирование.
Мы все видим, какая у нас сфера общественного питания в НТО – меня, как руководителя профильного департамента, неоднократно в рейды приглашали и общественная палата, и депутаты гордумы — и то, что я там видел, это, конечно, ужасно. Настолько, что если я когда-то я ел шаурму, то сейчас я этого не делаю – только дома готовлю. Там такая антисанитария, и эти претензии со стороны общественников абсолютно обоснованы. И мы говорим: «Мы не против этого, но убедите нас, что вы все нормы соблюдаете».
— Но, по Вашим словам, получается, что общепит вообще не допустим в сфере НТО?
— Не допустим. НТО – это нестационарные торговые объекты. Услуги вообще все из сферы НТО по закону вывели. Раньше это всё было в сфере НТО, поскольку не было регулирования – сейчас же законодатель федеральный сказал: «услуги это услуги, а торговля это торговля».
— А к какому типу относятся распространённые в Екатеринбурге павильоны «Жизньмарт», где по факту горожане питаются, где есть столики для того чтобы употребить пищу? Они же сейчас в сфере НТО.
— Там продаётся всё готовое. Там нет ни изготовки, ни доготовки, скажем, шаурмы, как в большинстве наших точек общепита. Там готовая продукция, которая на фабриках приготовлена.
— А на ярмарочных местах приготовление пищи, получается, допустимо? Кукуруза, сладкая вата и т.п. – это не воспринимается мэрией как общепит?
— Это и есть общепит. И он возможен в рамках проведения ярмарок. Но это другое нормативное регулирование.
— По конкретному объекту спрошу. Есть мини-рынок целый, на углу улиц Заводской и Татищева, которого нет в Схеме. Тоже выглядит неопрятно, как и многие другие торговые объекты в «спальных» районах. Это ярмарка или сейчас это незаконное НТО? Почему администрация его не убирает?
— Мы это место из Схемы исключили, и предпринимателям по их заявлению было предоставлено другое место, куда они должны были переехать до окончания срока действия договора. Однако предприниматель обратился в суд – и суд наложил обеспечительные меры на все наши действия. Как только у нас появится информация, что мы выиграли суд, и обеспечительные меры сняты, мы выполним необходимые работы.
— Кстати, по поводу общего доступа к информации об НТО. Администрация Екатеринбурга реализовала проект – геопортал, где можно смотреть все НТО, которые есть в городе – как законные, так и незаконные. С одной стороны, всё удобно, открытая информация, с другой – лично я нашёл в ряде мест несоответствие реально существующих НТО и Схемы, то есть данные на карты расходятся с текстовой версией Схемы. Возникает первый вопрос – откуда возникает расхождение? Во-вторых, там указаны и незаконные НТО, которые обозначены красным кружочком. Но они, как я опять же заметил, там могут находиться длительное время. Каков смысл отмечать НТО незаконным и при этом не демонтировать его?
— Да, Геопортал - это наша идея, наша полностью инициатива, чтобы нашу работу и работу районных администраций, которые являются сторонами по договорам размещения НТО, сделать прозрачной. Что касается обозначенных красными точками объектов – это те НТО, которые у нас «зависли» в судах. Это случаи, когда предприниматели обжалуют решения администрации, и суд накладывает обеспечительные меры на решения по демонтажу и выносу. Соответственно, мы не можем ничего делать, пока действуют обеспечительные меры.
Что касается неактуальности, то если любой горожанин нашёл в этой карточке НТО, где есть фотография и указаны все характеристики объекта – тип объекта, специализация объекта, площадь объекта, действующий это договор или нет, когда срок его окончания – если у кого-то из горожан есть сомнения в том, соответствует ли это фактической картине, мы всегда и через telegram-канал, и через сайт администрации просим сообщать нам об этом. Не так давно мы выявили такое несоответствие на портале – подобное может случиться по нескольким причинам: либо администрация района не внесла своевременно данные, либо это технические вопросы, когда районная администрация внесла данные, а они почему-то на геопортале не отражаются – тогда мы с разработчиками это решаем. Я сам прошу всех сообщать о несоответствиях – либо в администрацию района, либо к нам в департамент. За последнее время мы существенно продвинулись в плане актуализации карточек НТО, поэтому я, пользуясь случаем, через Вас прошу обратиться ко всем, чтобы люди сообщали об этом.
Это не значит, что мы там что-то прячем – если бы мы хотели что-то спрятать, мы бы даже не пошли в разработку этого геопортала.
— Изменение постановления гордумы №7/32, которое регламентирует сферу НТО в Екатеринбурге, было инициировано в октябре 2023 года с подачи прокуратуры, когда выяснилось, что администрация Екатеринбурга применяет при расчёте годовой стоимости размещения НТО на муниципальной земле завышенные ставки при определении стоимости такого размещения. По озвучивавшимся Романом Ступниковым из Союза НТО данным, за несколько лет предприниматели в сфере НТО переплатили из-за применения неактуальных ставок в общей сложности порядка 150-160 млн рублей. Каков будет порядок компенсации средств, излишне уплаченных предпринимателями-владельцами НТО, и планирует ли вообще администрация это делать? Если да, то как?
— По мнению прокуратуры несоответствие было в том, что в решении Думы 7/32 прописано, что плата за размещение НТО привязывается к такой-то сумме, которая на то и время являлась базовой ставкой, которая, в свою очередь, часто меняется. Мы говорим, что мы, как орган исполнительной власти, не можем руководствоваться ничем иным, кроме как решением Екатеринбургской городской думы при расчёте той формулы, и не можем самовольно взять и поменять цифру базовой ставки. Это первое. А второе – это то, что все договоры заключались именно на момент действия той базовой ставки. И почему в таком случае мы должны делать перерасчёт, непонятно.
— Мне предприниматели говорили, что был даже суд, в ходе которого предприниматель обратился и взыскал с администрации порядка 3 миллионов излишне уплаченных средств. Номер дело и имя предпринимателя, правда, не назвали.
— Ничего не взыскано. Даже, если были суды, то на данный момент точно нет никакого вступившего в силу решения.
Я не считаю, что администрация должна что-то компенсировать предпринимателям. Более того, считаю ровно наоборот – что исполнительный орган в виде районных администраций, которые как раз являются сторонами по договору и рассчитывают плату за размещение, вообще не могли как-то иначе поступать. У них есть руководящие документы, и они обязаны руководствоваться решением думы. Нашу правоту в этом вопросе подтвердил 17 Арбитражный апелляционный суд в своем решении А60-9971/2024. То есть мы верно производили расчеты.
— Согласны ли вы с озвучивавшейся оценкой, что реформа НТО выгодна крупным игрокам рынка, и что она выдавит небольших предпринимателей, малый бизнес из этой сферы?
— Такие мнения звучат от непонимания реформы НТО. Скажу так – в 295-м постановлении областного правительства по нашей инициативе была закреплена возможность размещения муниципальных объектов. Это ничего нового мы не придумывали – это опыт Москвы, который с 2015 года там успешно реализуется. Эти нормы необходимо ещё в одном областном документе закрепить, чтобы было понятно, какая цель. А цель в том, чтобы предприниматели, минуя вот эти все структуры, которые передают субаренду, могли напрямую у администрации получить право на ведение торговли – и сразу же платить и за землю, и за аренду самого объекта. Приведу гипотетический пример. Выпускник какого-нибудь вуза решил попробовать свои силы, ему не надо ни к кому обращаться, он поучаствовал в аукционе. Не пошёл у него бизнес – он товар забрал, ушёл и не ищет, кому продать этот павильон с дисконтом. А если пошёл бизнес – он продолжит работать. И эта модель именно у нас в планах – для развития даже не малого, а микро-бизнеса, некоего стартапа – для того чтобы были возможности у людей пробовать свои силы в предпринимательстве.
Для этого, правда, наше региональное законодательство необходимо немножко дополнить новой нормой.
— Раз услуги, как вы говорите, вывели из сферы НТО, как предприниматели, скажем, занимающиеся ремонтом обуви, ремонтом телефонов, могут получить места для своих объектов? Пусть это не НТО, а по-другому будет называться.
— Эти места есть. НТО – это всё-таки сложная история – через схему, через комиссию, через аукцион. По бытовым услугам законодатель упростил для предпринимателей получение места. Тот, кто желает именно бытовые услуги разместить, он должен с заявлением обратиться в департамент архитектуры – на сайте услуги.екатеринбург.рф выбрать «земельные отношения» и «услугу по предоставлению земельного участка без предоставления сервитута». И там есть административный регламент, который прописывает подробно, что именно надо предоставлять есть форма заявления в приложении №1, по какому адресу надо обращаться – как я уже говорил, если это муниципальная это наш департамент архитектуры, а если неразграниченная, то МУГИСО. Никакого аукциона при этом нет – то есть, если ты подал пакет документов, соответствующий всем требованиям, и если выбранное место соответствует законодательству и правилам благоустройства, то без всякого конкурса тебе выдаётся разрешение на использование [земельного участка].
— Получается, в случае с услугами теперь заявительная, неконкурсная процедура наподобие той, что с ярмарками?
— Ну да, это такой упрощенный режим. Так федеральный законодатель решил. Если постановление Правительства РФ № 1300 откроете, там огромный перечень видов использования – «для обслуживания зон отдыха населения», «для размещения вышек» и другие. Туда включили и бытовые услуги и летние веранды.
— По поводу летних веранд. У нас на набережной Городского пруда, недалеко от «Космоса» находятся две летние веранды, весьма популярные у горожан, и они, насколько я знаю, администрацией объявлены незаконными, и им даже не предложено вариантов законно попасть в Схему НТО. Как им узаконить свои предприятия общепита? В ярмарки заявиться?
— Поймите, ярмарки, это другой формат, мы эти ярмарочные домики можем куда угодно перемещать. У этого предпринимателя вполне себе основательный объект стоит, и он заявлялся, как «летнее кафе». Но по закону сейчас летнее кафе может быть только при стационарном предприятии, а такового там нет.
По этой причине мы посчитали, что эти кафе на набережной незаконные, предприниматель, не согласившись с нами, пошёл в суд и обжаловал – и на сегодня суд наложил обеспечительные меры, до завершения судебного разбирательства мы не можем с ним что-либо делать.
— То есть получается, что таким объектам вариантов попасть в Схему нет – если это летнее кафе, и если рядом нет стационарного учреждения, то оно в любом случае вне закона?
— Получается, да. Но видите, у нас нет задачи кормить всех. Есть задача обеспечить минимальное присутствие – чтобы, как и в любом другом городе, в местах появления туристов и в местах, где у нас отдыхают горожане, был некий минимум объектов, где можно перекусить. Не должны быть все набережные ими утыканы.
— Может сложиться впечатление, что кто-то последовательно дезинформирует Главу Екатеринбурга относительно сферы НТО, целенаправленно «сгущая краски». К примеру, на последней итоговой пресс-конференции 18 декабря 2023 года Алексеем Орловым были озвучены данные, которые явно были переданы ему от кого-то из помощников/заместителей, из которых выходит, что в городе аж 1800 незаконных НТО выявлено, но реальное количество незаконных объектов, выявленных официально (внесенных в Реестр выявленных незаконно размещенных НТО) не превышает 50-60 штук. Откуда могла взяться эта огромная цифра?
— Главу никто не дезинформировал. Очевидно, там имелось в виду количество мест размещения в Схеме – оно не равно количеству НТО. Например, в Схеме указана площадь места размещения - 400 квадратных метров. На нём предприниматели могли сделать несколько НТО, так как специализации раньше можно было совмещать: «продовольственные товары, непродовольственные товары, бытовые услуги, общественное питание». Поэтому в Схеме на тогда было 2200 мест размещения, на которых размещалось порядка 4000 НТО. Обратите внимание на Схему: у нас там до сих пор много объектов «два павильона с навесом», «три павильона». А место-то одно. Плюс ещё порядка 550 НТО на земельных участках частной собственности, торговых центров и многоквартирных домов. Они в Схему НТО не включаются в силу статуса земельного участка.
Теперь, с этого года, кстати, только одна специализация стала возможна, это был пережиток старого нормативного пробела.
— Что Вы ответите тем критикам, кто говорит о том, что предприниматели, которые сейчас лишатся мест в Схеме, пойдут размещать свои объекты на землях многоквартирных домов и торговых центров?
— Разберём отдельно по каждому. Земельный участок под МКД – это исключительная компетенция собственников. Они и только они могут своим решением протокольным, не менее двумя третями голосов проголосовать за [размещение НТО – прим. ред.]. А в первую очередь они должны определить пределы размещения конкретно такого объекта. Приведу пример: в протоколе должны поставить вопросы и проголосовать, что у третьего подъезда жилого дома будет киоск «овощи-фрукты» площадью, скажем, 20 метров, и что жители поддерживают наделение УК/ТСЖ правом заключить договор.
Так вот мы смотрим и видим, что ни одного протокола на размещение НТО, который бы соответствовал требованиям Жилищного кодекса, в Екатеринбурге нет. Точнее, вот я в Ленинском районе работал заместителем главы – по состоянию на июль 2023 года на весь район был всего один такой, соответствующий 44-й статье Жилищного кодекса, протокол. А НТО на землях МКД было куда больше.
— Например, на Хохрякова между ЖК «Аквамарин» и 5-й гимназией было два объекта – шаурма и ещё один, на колёсах. Мы киоск с шаурмой вынесли как незаконный, а он просто поставил на землю многоквартирного дома. В итоге жильцы дома бьют в набат, а мы вынести его не можем, управляющая компания два года с ними в судах провела. Понятно, что в итоге выиграла суд, но два года-то он там стоял прямо на газоне. Там и МЧС предостережение выписывала, протокола общего собрания жильцов не было никакого всё это время, но его [киоск] ничего не берёт.
— А Вы не опасаетесь, что со вступлением в силу новых правил, когда затруднится попадание в Схему НТО, предприниматели просто в наглую будут ставить объекты на землях МКД, администрация ничего не сможет оперативно сделать, и они, как показывает приведённый вами пример, могут целых два года стоять торговать?
— Как я уже сказал, практически никто в протоколах общего собрания жильцов не соблюдает требования закона в части определении пределов размещения НТО на землях МКД. Тот же бизнесмен, который на Хохрякова на землю ЖК «Аквамарин» переставил киоск, он нам предоставил протокол в 2023 году. Но этот протокол общего собрания был датирован 2018 годом, и там просто говорилось о гипотетическом наделении УК правом заключения каких-то гипотетических договоров. Мы считаем такое нарушением Жилищного кодекса, нарушение прав собственников, потому что никто не голосует, В 99,9% случаев никто ничего у жильцов не спрашивает. И куда эти деньги от предпринимателя уходят, тоже непонятно, кстати – но это уже не наша компетенция, пусть компетентные органы разбираются.
— С теоретической точки зрения это понятно. Но фактически вы же даже не можете своего подрядчика по выносу отправить выносить объект с земель МКД, потому что это, наверное, нецелевое расходование бюджетных средств будет?
— Поэтому я Вам сейчас расскажу, что мы делаем. На примере следующего вида земель третьих лиц – это земли торговых центров. К примеру, вот стоит торговый центр. В Стратегии развития для торговых центров именно для этого земли и выделялись под конкретный торговый центр, и участок отмежёвывался для ТЦ/ТРЦ больший по площади – чтобы владелец торгового центра обеспечивал там пешеходный трафик и парковочное пространство. Вместо этого некоторые владельцы ТЦ заставляют эти территории НТО. Возьмите ТЦ «Современник» – их там 30 штук. Зачем 30 штук НТО вокруг торгового центра? В результате в этом ТЦ второй этаж пустым стоит.
— Но администрация же не может влиять на землю вокруг ТЦ, раз она не муниципальная?
— Напрямую нет, но, видимо, пойдём через суды, потому что только так, наверное, можно.
— А какое в таком случае правовое основание может быть для предъявления исковых требований?
— Что вид разрешённого использования земельного участка не соответствует фактическому. Вот у нас такая же история с «Мегаполисом» произошла. Там неразграниченные земли, МУГИСО сказала владельцу центра, что он не может там размещать НТО, написали ему письмо с требованием вынести, «Мегаполис» не отреагировал. Мы зашли туда со своим порядком выноса, но «Мегаполис» пошёл в суд, и суд опять же обеспечительные меры принял. У нас оттуда постоянно жалобы – что заторы возникают, что выехать с территории у торгового центра невозможно, там по идее наземный паркинг должен быть.
У нас уже есть положительная судебная практика привлечения к административной ответственности НТОшек, которые стоят на частной земле и внешнему виду не соответствуют. Так вот районные администрации эту информацию собирают, мой департамент это отслеживает, и данные мы передаём в районные прокуратуры для принятия мер в пределах компетенции. То есть делаем всё, что в наших полномочиях. Дальше уже иногда всё упирается в этот мораторий, которым, я считаю, злоупотребляют некоторые предприниматели.
Администрация района может лишь сообщить о том, что у нет законных оснований для размещения объекта. А вот вынести оттуда НТО, по нашему постановлению № 3757 (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 05.12.2022 N 3757 "Об организации мероприятий по выявлению, выносу, демонтажу, хранению и возврату законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно установленных на территории Екатеринбурга – прим. ред.) мы не можем. То есть это либо управляющая компания должна делать, либо ТСЖ. Хотя сейчас мы нашли практику – и администрация может это делать. Будем пробовать.
— От Союза НТО звучали претензии к работе рабочей группы по разработке поправок: слишком торопились скорее утвердить эти поправки, чтобы не учитывать пожелания игроков рынка. Как вы это прокомментируете?
— С внесением поправок, скорее, не спешили, а опоздали. Потому что сфера НТО давным-давно требовала пересмотра многих положений. Во-вторых, депутаты профильной комиссии приняли решение по формированию рабочей группы – кого-то пригласили кого-то нет. Там же был представитель Ассоциации предприятий малоформатной торговли Эдуард Мансуров, был Роман Ступников, из Союза НТО. Получается, представителей сферы пригласили.
— То есть, получается, предприниматели привыкли к лояльному отношению власти, которая закрывала глаза на сферу НТО?
— Да, у нас суперлояльное отношение на самом деле, ни в каком другом городе такого нет. Это в итоге и привело к тому, что самоуправство чуть ли не через каждый второй объект. Сейчас сильно меняется отношение.
Вечерние ведомости поговорили с одним из исполнителей «реформы НТО», директором департамента потребительского рынка и услуг мэрии Екатеринбурга Максимом Чаплыгиным. О том, почему мэрия «объявила войну» всем НТО на остановках и на гостевых маршрутах, почему остановки надолго остаются без всяких навесов, почему в том или ином виде торговля в историческом центре всё же останется, почему Максим Чаплыгин больше не покупает шаурму, и о многом другом – в большом интервью .
Возглавляемое Максимом Чаплыгиным подразделение администрации города недавно повысили в статусе от комитета до департамента, но стенд у его рабочего кабинета пока остался старый. Фото: Вечерние ведомости
— Максим Игоревич, за последний год тема НТО попадала в сводки новостей Екатеринбурга чаще, чем когда-либо до этого. Что побудило мэрию начать столь кардинальные перемены в этой сфере? В чём были главные претензии к сложившейся ситуации?
— Сегодня мы говорим о том, что нестационарные торговые объекты действительно нужны – но там, где нет стационарных магазинов. И на сегодня формат НТО – это уже не про развитие торговли, а про городскую среду, про внешний вид. Мы всё-таки в XXI веке живём, нам важен внешний вид города. Вот недавно мы убрали объекты на Карла Либкнехта, 13, напротив УрГПУ – там у здания открылись колонны, которые не были видны даже, то есть кардинально меняется облик.
— По поводу этого места нам, кстати, писали читатели – про то, что после сноса павильона долго его остатки, строительный мусор не убирали с остановки.
— Есть такое, мы это видели всё. Но эти проблемы были вызваны тем, что предприниматель там самостоятельно убирал павильон.
Такую картину после сноса павильона на остановке «проспект Ленина» можно было наблюдать несколько дней. Навес на этой остановке, к слову, до сих пор не установлен.
— Чтобы понимать сложившуюся ситуацию с нестационарной торговлей, нужно вспомнить историю развития НТО в Екатеринбурге: до 2011 года все эти объекты размещались через договор на один год с главой администрации района. С 2011 по 2020 год никаких договоров заключено вообще не было. В 2017 году вышло постановление областного правительства № 295-ПП, которое сказало, что все НТО должны быть в Схеме НТО. Это было сделано в связи с прямым указанием федерального закона № 381 (федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» — прим. ред.). А затем правительство Свердловской области должно было принять постановление, которое бы уже определяло порядок размещения НТО. И правительство области сделало это в 2019 году, приняв постановление 164-ПП, согласно нему была возможность без торгов заключить договор сроком на один год, а после этого – только через торги. То есть предпринимателям дали один год. Но предприниматели уговорили областные власти включить вариант заключения договора без торгов, мотивируя это тем, что они вложили средства в павильоны к ЧМ-2018. В итоге им дали возможность продлить договоры ещё на три года, без торгов и каких-либо дополнительных требований.
То есть власти тогда снова пошли предпринимателям навстречу. Вскоре наступила пандемия, и с целью поддержки бизнеса нестационарные торговые объекты по большей части никто не трогал. Затем началась спецоперация, и на уровне правительства Мишустина было принято другое постановление. Тогда действительно опасались, что экономика может рухнуть, и правительство РФ уже предложило рассмотреть губернаторам индивидуально вопрос о продлении, опять же без аукционов, на срок до семи лет. Наш губернатор принял решение продлить на два года – до 2025-го. Там есть, конечно, небольшая часть договоров, которые заканчиваются в 2026, но основная часть – порядка 90% всех договоров – истекает в 2025 году.
Губернатор Свердловской области уже дважды продлевал сроки действия договоров на размещение НТО: в 2020 и в 2023 годах. В 2023-м МУГИСО направило разъяснения в адрес глав городов о реализации федеральной рекомендации о продлении договоров НТО на семь лет. Ряд городов в регионе, в том числе второй и четвёртый по численности населения – Нижний Тагил и Первоуральск – выполнили эту рекомендацию, однако администрация Екатеринбурга продлила договоры лишь на два года – до 2025 года.
— И вот за эти 20 лет, когда ни одного аукциона практически не было, у нас кардинальным образом изменилось законодательство. Изменились отраслевые стандарты по возможности размещения чего-либо на земельных участках, в том числе размещения НТО. К примеру, появился федеральный закон, где прописаны требования по земельным участкам, где проходят газовые сети, в другом законе прописали условия по земельным участкам, под которыми проходят теплосети, появились стандарты у ГИБДД, появились стандарты МЧС, появились ГОСТы, которые вошли в правила благоустройства. Это всё требования федеральных законов, которых не было на заре развития эры НТО в России. Например, такие объекты стало невозможно размещать на газонах, на тротуарах, если ширина не позволяет осуществлять механическую уборку, в 5 метрах от детских площадок.
Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. Фото: Вечерние ведомости
В октябре 2020 года мы приняли постановление о том, каким образом должны внешне выглядеть НТО – размер, материалы, цветовая гамма. Но нужно понимать, что все эти отраслевые стандарты вновь принятые, в том числе наши правила благоустройства и постановление № 2027 по требованиям к внешнему виду, они не распространяются на старые правоотношения – только на новые. И я на Совете неравнодушных приводил слайды, где показал, что у нас на сегодня 98% НТО – это старые договоры в схеме, и только 2% – это те, кто стоят по результатам аукционов. Грубо говоря, к началу 2024 года практически все НТО стояли по старым, неактуальным правилам.
За последние три с небольшим года Департамент потребительского рынка и услуг сократил количество НТО в Екатеринбурге почти на треть: с 2371 объекта в 2020 году до 1689 на 11 октября 2024 года. При Максиме Чаплыгине во главе департамента это сокращение ускорилось.
— Один из самых острых и волнующих наших читателей вопросов – запрет размещения НТО на остановках общественного транспорта. Какова целесообразность запрета на размещение НТО на остановках общественного транспорта? Ведь получается, что вместо возможности переложить бремя содержания остановочных комплексов на предпринимателей, в том числе их освещения и уборки, бюджетные средства теперь расходуются на установку новых комплексов по всему городу. Более того, эти остановочные комплексы уже вызвали критику горожан за свою тесноту – скамейки небольшие, а вдобавок после сноса павильона новый навес порой не устанавливается месяцами. В чём общая и экономическая целесообразность такого решения?
На трамвайной остановке «Московская» минувшим летом также снесли павильон, не установив взамен навеса. Фото: Вечерние ведомости
— Мы знаем эту проблему. Дело в том, что в то время, когда ставили эти торговые объекты на остановках, власти не брали на себя функции по оборудованию и содержанию навесов, а отдали предпринимателям – сказали, вот у вас там будут торговые объекты, а вы обязаны, как социальную нагрузку, оборудовать навес, содержать его в надлежащем санитарном состоянии. В решении гордумы для таких объектов был предусмотрен пониженный коэффициент внесения платы за размещение. Но поскольку вышел новый ГОСТ, который прямо запрещает размещать НТО на остановках, его требования были включены в правила благоустройства. Это федеральный ГОСТ, поэтому остановочные комплексы освобождаются сейчас от нестационарных объектов практически по всей стране.
— Это какой именно ГОСТ?
— Я вам отдельно его вышлю.
Документ, который выслал Максим Чаплыгин
Примечание редакции:
В тексте отраслевого стандарта, который прислал Максим Чаплыгин (ОСТ 218.1.002-2003), мы увидели два пункта, касающихся размещения торговых объектов на остановках: в п. 3.10.7. сказано «Не допускается размещение в помещении (на площади) автопавильона торговых киосков», при этом в пункте 3.16.1 говорится о том, что «Торговые киоски допускается размещать за пределами посадочных площадок и площадок ожидания».
В тексте отраслевого стандарта, который прислал Максим Чаплыгин (ОСТ 218.1.002-2003), мы увидели два пункта, касающихся размещения торговых объектов на остановках: в п. 3.10.7. сказано «Не допускается размещение в помещении (на площади) автопавильона торговых киосков», при этом в пункте 3.16.1 говорится о том, что «Торговые киоски допускается размещать за пределами посадочных площадок и площадок ожидания».
— На сегодня, планируя к выносу или демонтажу объект (по разным причинам – бывает, предприниматели сами уходят с рынка и расторгают договоры), мы, по идее, должны место на аукцион выставить, но часто бывает, что не можем – не потому, что не хотим, а потому что это противоречит правилам благоустройства. То есть место банально не может стать предметом аукциона, и исключительно по этой причине мы его из Схемы исключаем.
Что касается неудобств граждан, ожидающих транспорт, то на сегодня найдено решение – ускоренно устанавливаются остановки уже большего формата. Насколько я помню, у нас осталось 382 НТО с навесами, которые по договору, и мы уже по всем всю информацию передали для того, чтобы был минимальный временной разрыв между демонтажом старого и установкой нового объекта. Но мы понимаем, что это всё вопрос денежный.
На месте снесённых торговых павильонов с навесами появляются, например, такие остановочные комплексы. Фото: Вечерние ведомости
Основные жалобы екатеринбуржцев на такие навесы связаны с их небольшими размерами. Фото: Вечерние ведомости
В историческом центре ставят навесы чуть побольше, однако в часы пик они тоже с трудом вместят всех ожидающих транспорт. Фото: Вечерние ведомости
— На Уралмаше, по-моему, как раз бизнесмены в сфере НТО сделали тёплую остановку. Выходит, с новыми правилами благоустройства такой вариант повысить комфортность ожидания транспорта перечёркивается?
— Тёплая остановка сама по себе очень хорошая идея.
— Но ведь бизнесу нет стимула вкладываться просто в тёплые остановки, когда в этом случае не приносится никакая прибыль – если рядом нельзя будет поставить торговый объект.
— Бизнесу в сфере рекламы, как вариант, такое может быть интересно.
Примечание редакции:
К слову, в ОСТ, на основании которого администрация Екатеринбурга ликвидирует торговые объекты на остановочных комплексах, сказано и про рекламу: в пункте 3.16.2 прописано, что «элементы автобусной остановки не следует использовать для размещения рекламы».
К слову, в ОСТ, на основании которого администрация Екатеринбурга ликвидирует торговые объекты на остановочных комплексах, сказано и про рекламу: в пункте 3.16.2 прописано, что «элементы автобусной остановки не следует использовать для размещения рекламы».
Тёплая остановка, установленная бизнесменами, владеющими павильоном по соседству. После запрета размещать НТО на остановках у мотивации у подобных бизнесменов делать тёплые остановки, по сути, не остаётся
— По поводу аукционов. Вы говорите, что на основании результатов аукционов сейчас стоят 2% НТО. Но мэрия не объявляет новые аукционы, на что, кстати, жалуются предприниматели. То есть они бы и рады поучаствовать в торгах за какое-то место, но торгов нет. По какой причине они не проводятся? И когда будут проводиться?
— Причин много. Во-первых, у нас выполнен и даже перевыполнен норматив по стационарным торговым метрам, и больше чем в два раза перевыполнен по нестационарным торговым метрам. А по поводу новых аукционов, за 100 дней до окончания срока действия договора нам надо уже определиться, выставляем место на аукцион или не выставляем – то есть когда наши кадастровые инженеры завершат работы по обмерам на соответствие мест под НТО новым требованиям законов и стандартов, и не позднее, чем приблизится этот срок, мы решим по поводу аукциона.
Отмечу, что недавно мы объявили аукцион на место у дома 55 на улице Уральской, но на аукцион никто не заявился. Сейчас готовится аукцион на место на Викулова, 42.
— Но есть же ещё рыночное регулирование. Если норматив выполнен формально, но есть спрос на такие объекты у горожан, если они пользуются популярностью, то зачем искусственно занижать это количество?
— Потому что это баланс интересов горожан и бизнеса. Нельзя ведь рассуждать так, что у нас свобода предпринимательской деятельности, поэтому что хотим, то и делаем. Надо понимать, что эта свобода всегда заканчивается, там, где затрагиваются интересы других. Как я уже говорил, это не про развитие торговли, это уже про внешний облик города. К примеру, мы анализировали рынок, когда готовили изменения в 7/32-е решение думы – и выяснили, что напротив Шарташского рынка стоят киоски площадью 38 метров, аренда в них стоит 2770 рублей за квадратный метр. А там же рядом в доме на первом этаже стоимость – 2100 рублей за квадратный метр. Почему покупатели не идут в магазин, который на первом этаже? Потому что павильон стоит буквально на тротуаре, и гражданин упирается в него, а магазин порой с улицы не видно, потому что вид на него закрыт теми же павильонами, и чтобы до него дойти, нужно повернуть на 10 метров. Павильон же на трафике стоит.
Но баланс надо соблюдать между интересами предпринимателей и интересами горожан в целом, городской средой, позиционированием нашего города как третьей столицы – к этому мы стремимся. Зачем, если все первые этажи под магазинами, там ещё и НТО? Я понимаю, когда к нам жители Большого Конного полуострова, Медного, Рудного обращаются, где порой надо два километра до ближайшего магазина идти - там действительно НТО нужны. Мы по ним аукционы объявляли – но туда в итоге никто не хочет идти.
Комментарий редакции:
Мы нашли на сайте администрации Екатеринбурга аукцион на размещение НТО на Большом Конном полуострове.
Вероятно, малый и средний бизнес отпугнула стартовая цена – свыше миллиона рублей с учётом НДС за размещение объекта на малозаселённой территории.
Мы нашли на сайте администрации Екатеринбурга аукцион на размещение НТО на Большом Конном полуострове.
Вероятно, малый и средний бизнес отпугнула стартовая цена – свыше миллиона рублей с учётом НДС за размещение объекта на малозаселённой территории.
— Тем не менее у предпринимателей есть свои аргументы в области нормативки - они ссылаются на распоряжение Правительства РФ от 30 января 2021 года № 208-р, согласно которому предписывается увеличивать Схему размещения НТО в целях создания условий для малого и микробизнеса.
— Я слышал про это, но это [распоряжение] распространяется на все абсолютно муниципальные образования в стране. Не в обиду будет сказано, но я считаю, что сложно сравнивать город Екатеринбург и посёлок Тугулым.
«Не в обиду будет сказано, но я считаю, что сложно сравнивать город Екатеринбург и посёлок Тугулым».
В одном нет предпринимателей, которые захотели бы размещать НТО, а у нас их переизбыток. Ещё раз повторю, что мы говорим о том, что баланс надо соблюдать, и мы движемся в сторону стационарных торговых площадей. И только там, где их нет, мы восполняем этот пробел форматом нестационарной торговли.
— По поводу внешнего вида и впечатления для гостей города. Я, например, с этого года на постоянной основе вожу экскурсии, и туристам из Москвы, да и из других городов бросается в глаза хаотичная торговля в самом центре, на Плотинке. Не столько даже тележки с кукурузой и мороженым, сколько конкурсы «лопни шарик» - такое в самом центре порой у гостей города вызывает искреннее недоумение. Почему не удаётся побороть эту несанкционированную торговлю?
— В этом году мы устроили дежурство наших сотрудников. Все выходные абсолютно все центральные районы, удалённые районы — все работают с этой торговлей. Так скажем, боремся. Но что нам мешает – то, что в нашем областном законе №52 [об административных правонарушениях в Свердловской области – прим. ред.] есть статья 10, которая звучит «торговля вне отведённых мест», а вот статьи «оказание услуг вне отведённых мест» у нас в законе нет. «Лопни шарик» это же не торговля, это по сути услуги. И человека, который услуги оказывает, невозможно привлечь по закону об административных правонарушениях в Свердловской области.
Выжить «лопни шарик» из Исторического сквера администрации пока не получается. Фото: Вечерние ведомости
Причём мы выходили с инициативой включить в закон такую статью – в Москве и много ещё в таких городах в подобных законах «торговля» и «услуги» через запятую звучат. Но у нас пока до такого не дошли.
Я лично вообще считаю, что должен быть принят такой Федеральный закон, который бы регламентировал этот имеющийся сейчас «пробел» с услугами, и, соответственно, санкции в нём за нарушение правил оказания услуг прописали. Тогда у нас было бы больше возможностей.
Подобный бизнес стал уже традиционным явление в центральной части Екатеринбурга. Фото: Вечерние ведомости
— То есть сейчас, получается, нет никаких действенных механизмов изжить «лопни шарик» и схожие объекты из центра города?
— Работающие механизмы есть, но это не компетенция администрации. Это уже больше к полиции. Есть статьи «незаконная предпринимательская деятельность» в КоАП, «невыполнение законного требования сотрудников органов внутренних дел».
— Но тем не менее на Совете неравнодушных в марте было заявлено, что с незаконной хаотичной торговлей на Плотинке городские власти будут бороться совместно с полицией. Но, по моим личным ощущениям, в центре меньше не стало ни мороженщиков, ни «лопни шарик». Они ведь незаконные, и как были, так и есть? Вы лично как оцениваете работу по борьбе с незаконной торговлей в самом центре?
Также Вами чётко заявлялось, что в городе нет ни одного законного фудтрака – потому как в Схеме не прописан такой вид торгового объекта. Но они тоже как были, так и есть.
— Отвечу сначала на второй вопрос. Что касается фудтраков, то у нас почему-то исторически сложилось, что этот формат не принят, хотя моё личное мнение, что это неправильно. И мы это будем менять. Это зависит от разработки нормативных документов. Понятно, что завтра это не появится, но этот формат я лично считаю очень востребованным и нужным ещё и с точки зрения безопасности - он куда безопаснее, чем те же киоски, потому что фудтраки сразу оборудованы всеми системами. Там и водоотведение, и водоснабжение, и оснащение холодильным оборудованием. Ведь разработчики фудтраков делают их сразу с учётом СанПиНов, и тут некая гарантия безопасности для горожан.
Фудтрак в Историческом сквере во время книжного фестиваля
Второе. По мороженкам. Это не так, что вы говорите, что они все незаконные. Всё сильно поменялось. Мы включили всех этих мороженщиков, кукурузу и сладкую вату в ярмарку, которая у нас в центральной части города. Просто у нас иногда в СМИ появляются материалы, где на таком объекте размещено уведомление о том, что это незаконный объект.
Пример уведомления, о котором говорит Максим Чаплыгин. Фото: «Интересный Екатеринбург»
Так это вот недобросовестные участники рынка, которые в ярмарку не включены. А не включены потому, что там ограниченное количество мест, и мы опять же не можем взять и заставить весь наш участок Плотинки сплошным мороженым, зачем нам это? – Нам надо минимально обеспечить количество для того, чтобы гости города и горожане могли воду купить, мороженое, кукурузу. Они в рамках ярмарки сейчас, они, те, что есть, законны.
— То есть с точки зрения заявленных администрацией города целей по очистке центра от неопрятных торговых объектов, от переизбытка НТО вы считаете, что сейчас ярмарки - это позитивные изменения?
— Это общероссийская практика. Прежде чем бороться, надо понять, что людям-то надо. Вот мы посмотрели и поняли, что действительно – людям надо купить воду, мороженое, когда они по центру гуляют.
«Это общероссийская практика. Прежде чем бороться, надо понять, что людям-то надо. Вот мы посмотрели и поняли, что действительно – людям надо купить воду, мороженое, когда они по центру гуляют».
— Раз уж мы коснулись темы ярмарок. В утверждаемом администрацией плане ярмарок постоянно увеличивается их число – если в начале года их было всего 57, то сейчас ярмарок уже больше 100. И если на площади 1905 года эти ярмарки выглядят более-менее цивилизованно, оформлены как действительно ярмарки, то в спальных районах они выглядят как мини-рынки из тех самых девяностых, про которые вы говорите. Там самодельные ряды, люди торгуют всем подряд, начиная с одежды и заканчивая бытовой химией и мочалками. И это ведь тоже нестационарная торговля. Как это соотносится с заявлениями о заботе о внешнем облике?
Ярмарка возле трамвайного кольца на улице Санаторной
— Так и есть, элементы неопрятности присутствуют. Это связано с тем финансированием, которое у нас имеется. Но на сегодня у нас как раз в заказе часть вот этих единообразных конструкций. Мы их планируем выставить на ярмарках. Они изготавливаются целенаправленно для отдалённых районов, мы отдалённые районы будем приводить к единому, нормальному внешнему виду. Там, во-первых, это будет гораздо эстетичнее выглядеть. На сегодня в районах действительно есть эти вот перегибы. Но, чтобы это исправить, мы ещё часть оборудования, которое у нас на ярмарках на площади 1905 года устанавливается, стараемся, пока оно не задействовано, на районных ярмарках использовать. Чтобы было единообразно всё и понятно – что это вот городская ярмарка, а никакая не незаконная торговля.
Ярмарка возле трамвайного кольца на улице Баумана
— Один из ключевых вопросов, который звучит по поводу ярмарок от участников рынка НТО, да и экспертов по антикоррупции — что Схема НТО формируется на основании конкурсных процедур, а участников ярмарок отбирает подведомственное возглавляемому Вами Департаменту потребительского рынка МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» на бесконкурсной основе по непрозрачной процедуре. То есть мало того, что процедура непрозрачная, так ещё и администрация теряет возможность пополнить бюджет за счёт повышения цены на потенциальных торгах.
- Мы [МКУ «Центр организации выставок и ярмарок»] работаем на основании 908-го постановления областного правительства – там отсутствует проведение конкурсных процедур. Поэтому мы работаем, исходя из этого нормативного акта, и не можем сами на нашем уровне принять решение по проведению конкурсов, отборов и так далее. То есть все заявки поступают в МКУ «ЦОВЯ», принимаются в порядке очереди.
— Но есть ведь постановление администрации Екатеринбурга от 12.04.2016 № 739 «Об определении Порядка разработки и утверждения плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования "город Екатеринбург». Разве на основании этого документа, который можно на городском уровне редактировать, Вы не можете прописать условия?
— Нет, не можем. Потому что в 908-м постановлении прописано, что все заявки должны быть удовлетворены. Не во всех муниципалитетах так – где-то есть конкурсные комиссии, а где-то имеется порядок установленный. Мы не можем на муниципальном уровне это сделать.
— Администрация города как-то контролирует стоимость аренды мест на ярмарках? Вообще, с учётом неконкурсной модели, ярмарки приносят доход в бюджет, или расходы на них (то же оборудование ярмарочных мест) не покрываются?
— Да, у нас бюджет доходный по ярмаркам. В прошлом году, насколько я помню, мы порядка 18 миллионов на них заработали. Но если брать всю сферу НТО, то во всём годовом бюджете Екатеринбурга её доля лишь 0,19%. Это, откровенно говоря, очень низкие суммы, и это несправедливо.
Ярмарка на площади 1905 года. Фото: Вечерние ведомости
— Но за размещение в Схеме НТО в администрацию предприниматели сейчас же платят какие-то суммы.
— Ну условно 5 000 рублей бизнесмен платит в администрацию, за 55 000 сдаёт. Казалось, ты сдаёшь в субаренду, и ты не можешь не иметь доход, потому что ты в казну одну сумму вносишь, а получаешь другую, рыночную. Но предприниматель показывает, что он заработал условно миллион, и потратил условно миллион. Поймите, этот рынок максимально серый. И именно это стало причиной введения этого запрета на субаренду в комплексе с повышением платы за размещение. Это основные нововведения, которые появились в решение думы №7/32, и с 1 сентября они у нас стартовали для новых договоров. На старые они, соответственно, не распространяются.
— Расчёт администрации в том, что эти нововведения выведут всех этих предпринимателей в «белую» зону?
— Да. Хотя тот же Союз НТО говорил «вы убиваете малый бизнес», но мы ничего не убиваем. Мы им отвечаем, что они имеют право организовать торговую деятельность, они могут нанять продавца, нанять других необходимых сотрудников.
Фото: Вечерние ведомости
— Как нашему изданию объясняли в том же Союзе НТО, предприниматели, владеющие местами НТО, облегчают ведение бизнеса другим предпринимателям, в том числе начинающим – они, как опытные в этой сфере и обладающие некоторым запасом средств, сдают павильон «под ключ», берут на себя бюрократическую работу по участию в торгах, и т.д. Сам же начинающий бизнесмен зачастую не в состоянии этого сделать, а последними нововведениями ещё и обеспечительный взнос ввели на три месяца вперёд, который далеко не каждый начинающий предприниматель способен внести. А что касается фруктово-овощной торговли, то она носит сезонный характер – и гости из южных республик вообще не успеют развернуть павильон, даже если они окажутся способны пройти процедуру участие в торгах, ведь на это требуется как минимум время, за которое сезон может закончиться – так нам объясняют в Союзе НТО. А при сложившейся практике они могут арендовать павильон и начать торговлю буквально за пару дней. Можно, пожалуй, сравнить эту ситуацию с услугами риэлторов – может показаться, что они лишнее звено, но они облегчают работу другим, и есть спрос на их услуги – так же есть спрос на услуги таких предпринимателей как Союз НТО, которые выступают как бы посредниками между мэрией и конечным бизнесменами, торгующим в павильонах. Они, к слову, не считают это субарендой, и уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх тоже так не считает (бизнес-омбудсмен озвучивала в гордуме позицию, что начальный предприниматель не арендует место, а получает право на размещение НТО, соответственно, некорректно называть передачу в аренду НТО «субарендой» — прим. ред.).
— Это некоторая подмена понятий. Никто не запрещает, если ты хочешь, осуществлять торговую деятельность, а торговая деятельность, если посмотреть в 381-й ФЗ, определяется как «вид предпринимательской деятельности, связанный с покупкой и продажей товаров». А не со сдачей в аренду своего киоска, это вообще другие правоотношения – и они не могут регулироваться решением думы № 7/32 и документами, которые в исполнении этого 381-го закона приняты на региональном и местном уровнях. Это подмена понятий, это элементарная субаренда – когда 5 000 в казну, и за 55 000 в субаренду. Деятельность не ведёшь, ни за что не отвечаешь. Что это?
Мы как-то запрашивали ФНС статистику. Из 19 крупных владельцев НТО в Екатеринбурге по сути только два оформляют своих сотрудников «в белую»– это «УГМК-Агро» ещё одно предприятие, с ходу не вспомню название. У них на двоих 800 работников. Значит, можно переходить в белую зону – организовывайте как положено и платите налоги, оформляйте людей, отчисления в соц.фонды делайте, ставьте контрольно-кассовую технику.
— Из администрации часто звучит посыл, что нужно избавить от НТО центр города. Под Центром Вы понимаете «утюг» Московская – Челюскинцев – Восточная – Фурманова?
— Сейчас у нас как раз идёт процесс дискуссии – о том, где в Екатеринбурге центр города. Наша позиция сводится к тому, что, наверное, неправильно границы Центра определять – важнее именно гостевые маршруты. Это те маршруты, по которым гости движутся из аэропорта, с ж/д вокзала и по достопримечательностям, и формируют своё впечатление о нашем городе.
На сегодня идёт битва между городами за горожанина, за человеческий ресурс. Все стараются прирасти количеством людей – это и руки трудовые, а сейчас нехватка рабочих рук везде, поэтому сейчас именно борьба за это. И впечатление гостя о городе – это один из элементов для того, чтобы этот гость города сделал выбор в пользу переезда к нам в Екатеринбург. И поэтому очень важны гостевые маршруты, а они выходят и за центр города.
— Ещё один вопрос, который висит в воздухе – общепит в НТО. В сентябре 2023 года были приняты поправки в Постановление Правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 года № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», запретившие размещение в Схеме нестационарных торговых объектов, оказывающих услуги общественного питания. При этом в План организации ярмарок «общепитовские» киоски по-прежнему можно вносить. Более того, именно общепитовские киоски и ставят на Плотинке и в других местах проведения ярмарок. В качестве руководителя профильного Департамента, как Вы относитесь к возможности размещения общепита в НТО?
– Давайте разделим вопрос – всё-таки это абсолютно два разных регулирования: ярмарки и общепит. Почему в 295-м постановлении это всё исчезло? — По простой причине: на федеральном уровне принято решение выделить услуги общепита в другое регулирование.
Мы все видим, какая у нас сфера общественного питания в НТО – меня, как руководителя профильного департамента, неоднократно в рейды приглашали и общественная палата, и депутаты гордумы — и то, что я там видел, это, конечно, ужасно. Настолько, что если я когда-то я ел шаурму, то сейчас я этого не делаю – только дома готовлю. Там такая антисанитария, и эти претензии со стороны общественников абсолютно обоснованы. И мы говорим: «Мы не против этого, но убедите нас, что вы все нормы соблюдаете».
— Но, по Вашим словам, получается, что общепит вообще не допустим в сфере НТО?
— Не допустим. НТО – это нестационарные торговые объекты. Услуги вообще все из сферы НТО по закону вывели. Раньше это всё было в сфере НТО, поскольку не было регулирования – сейчас же законодатель федеральный сказал: «услуги это услуги, а торговля это торговля».
— А к какому типу относятся распространённые в Екатеринбурге павильоны «Жизньмарт», где по факту горожане питаются, где есть столики для того чтобы употребить пищу? Они же сейчас в сфере НТО.
— Там продаётся всё готовое. Там нет ни изготовки, ни доготовки, скажем, шаурмы, как в большинстве наших точек общепита. Там готовая продукция, которая на фабриках приготовлена.
Этот «Жизньмарт» на остановке из-за новых правил благоустройства, скорее всего, пойдёт под снос
— А на ярмарочных местах приготовление пищи, получается, допустимо? Кукуруза, сладкая вата и т.п. – это не воспринимается мэрией как общепит?
— Это и есть общепит. И он возможен в рамках проведения ярмарок. Но это другое нормативное регулирование.
— По конкретному объекту спрошу. Есть мини-рынок целый, на углу улиц Заводской и Татищева, которого нет в Схеме. Тоже выглядит неопрятно, как и многие другие торговые объекты в «спальных» районах. Это ярмарка или сейчас это незаконное НТО? Почему администрация его не убирает?
— Мы это место из Схемы исключили, и предпринимателям по их заявлению было предоставлено другое место, куда они должны были переехать до окончания срока действия договора. Однако предприниматель обратился в суд – и суд наложил обеспечительные меры на все наши действия. Как только у нас появится информация, что мы выиграли суд, и обеспечительные меры сняты, мы выполним необходимые работы.
— Кстати, по поводу общего доступа к информации об НТО. Администрация Екатеринбурга реализовала проект – геопортал, где можно смотреть все НТО, которые есть в городе – как законные, так и незаконные. С одной стороны, всё удобно, открытая информация, с другой – лично я нашёл в ряде мест несоответствие реально существующих НТО и Схемы, то есть данные на карты расходятся с текстовой версией Схемы. Возникает первый вопрос – откуда возникает расхождение? Во-вторых, там указаны и незаконные НТО, которые обозначены красным кружочком. Но они, как я опять же заметил, там могут находиться длительное время. Каков смысл отмечать НТО незаконным и при этом не демонтировать его?
— Да, Геопортал - это наша идея, наша полностью инициатива, чтобы нашу работу и работу районных администраций, которые являются сторонами по договорам размещения НТО, сделать прозрачной. Что касается обозначенных красными точками объектов – это те НТО, которые у нас «зависли» в судах. Это случаи, когда предприниматели обжалуют решения администрации, и суд накладывает обеспечительные меры на решения по демонтажу и выносу. Соответственно, мы не можем ничего делать, пока действуют обеспечительные меры.
Фото: Вечерние ведомости
Что касается неактуальности, то если любой горожанин нашёл в этой карточке НТО, где есть фотография и указаны все характеристики объекта – тип объекта, специализация объекта, площадь объекта, действующий это договор или нет, когда срок его окончания – если у кого-то из горожан есть сомнения в том, соответствует ли это фактической картине, мы всегда и через telegram-канал, и через сайт администрации просим сообщать нам об этом. Не так давно мы выявили такое несоответствие на портале – подобное может случиться по нескольким причинам: либо администрация района не внесла своевременно данные, либо это технические вопросы, когда районная администрация внесла данные, а они почему-то на геопортале не отражаются – тогда мы с разработчиками это решаем. Я сам прошу всех сообщать о несоответствиях – либо в администрацию района, либо к нам в департамент. За последнее время мы существенно продвинулись в плане актуализации карточек НТО, поэтому я, пользуясь случаем, через Вас прошу обратиться ко всем, чтобы люди сообщали об этом.
Это не значит, что мы там что-то прячем – если бы мы хотели что-то спрятать, мы бы даже не пошли в разработку этого геопортала.
— Изменение постановления гордумы №7/32, которое регламентирует сферу НТО в Екатеринбурге, было инициировано в октябре 2023 года с подачи прокуратуры, когда выяснилось, что администрация Екатеринбурга применяет при расчёте годовой стоимости размещения НТО на муниципальной земле завышенные ставки при определении стоимости такого размещения. По озвучивавшимся Романом Ступниковым из Союза НТО данным, за несколько лет предприниматели в сфере НТО переплатили из-за применения неактуальных ставок в общей сложности порядка 150-160 млн рублей. Каков будет порядок компенсации средств, излишне уплаченных предпринимателями-владельцами НТО, и планирует ли вообще администрация это делать? Если да, то как?
— По мнению прокуратуры несоответствие было в том, что в решении Думы 7/32 прописано, что плата за размещение НТО привязывается к такой-то сумме, которая на то и время являлась базовой ставкой, которая, в свою очередь, часто меняется. Мы говорим, что мы, как орган исполнительной власти, не можем руководствоваться ничем иным, кроме как решением Екатеринбургской городской думы при расчёте той формулы, и не можем самовольно взять и поменять цифру базовой ставки. Это первое. А второе – это то, что все договоры заключались именно на момент действия той базовой ставки. И почему в таком случае мы должны делать перерасчёт, непонятно.
— Мне предприниматели говорили, что был даже суд, в ходе которого предприниматель обратился и взыскал с администрации порядка 3 миллионов излишне уплаченных средств. Номер дело и имя предпринимателя, правда, не назвали.
— Ничего не взыскано. Даже, если были суды, то на данный момент точно нет никакого вступившего в силу решения.
Я не считаю, что администрация должна что-то компенсировать предпринимателям. Более того, считаю ровно наоборот – что исполнительный орган в виде районных администраций, которые как раз являются сторонами по договору и рассчитывают плату за размещение, вообще не могли как-то иначе поступать. У них есть руководящие документы, и они обязаны руководствоваться решением думы. Нашу правоту в этом вопросе подтвердил 17 Арбитражный апелляционный суд в своем решении А60-9971/2024. То есть мы верно производили расчеты.
— Согласны ли вы с озвучивавшейся оценкой, что реформа НТО выгодна крупным игрокам рынка, и что она выдавит небольших предпринимателей, малый бизнес из этой сферы?
— Такие мнения звучат от непонимания реформы НТО. Скажу так – в 295-м постановлении областного правительства по нашей инициативе была закреплена возможность размещения муниципальных объектов. Это ничего нового мы не придумывали – это опыт Москвы, который с 2015 года там успешно реализуется. Эти нормы необходимо ещё в одном областном документе закрепить, чтобы было понятно, какая цель. А цель в том, чтобы предприниматели, минуя вот эти все структуры, которые передают субаренду, могли напрямую у администрации получить право на ведение торговли – и сразу же платить и за землю, и за аренду самого объекта. Приведу гипотетический пример. Выпускник какого-нибудь вуза решил попробовать свои силы, ему не надо ни к кому обращаться, он поучаствовал в аукционе. Не пошёл у него бизнес – он товар забрал, ушёл и не ищет, кому продать этот павильон с дисконтом. А если пошёл бизнес – он продолжит работать. И эта модель именно у нас в планах – для развития даже не малого, а микро-бизнеса, некоего стартапа – для того чтобы были возможности у людей пробовать свои силы в предпринимательстве.
Для этого, правда, наше региональное законодательство необходимо немножко дополнить новой нормой.
— Раз услуги, как вы говорите, вывели из сферы НТО, как предприниматели, скажем, занимающиеся ремонтом обуви, ремонтом телефонов, могут получить места для своих объектов? Пусть это не НТО, а по-другому будет называться.
— Эти места есть. НТО – это всё-таки сложная история – через схему, через комиссию, через аукцион. По бытовым услугам законодатель упростил для предпринимателей получение места. Тот, кто желает именно бытовые услуги разместить, он должен с заявлением обратиться в департамент архитектуры – на сайте услуги.екатеринбург.рф выбрать «земельные отношения» и «услугу по предоставлению земельного участка без предоставления сервитута». И там есть административный регламент, который прописывает подробно, что именно надо предоставлять есть форма заявления в приложении №1, по какому адресу надо обращаться – как я уже говорил, если это муниципальная это наш департамент архитектуры, а если неразграниченная, то МУГИСО. Никакого аукциона при этом нет – то есть, если ты подал пакет документов, соответствующий всем требованиям, и если выбранное место соответствует законодательству и правилам благоустройства, то без всякого конкурса тебе выдаётся разрешение на использование [земельного участка].
— Получается, в случае с услугами теперь заявительная, неконкурсная процедура наподобие той, что с ярмарками?
— Ну да, это такой упрощенный режим. Так федеральный законодатель решил. Если постановление Правительства РФ № 1300 откроете, там огромный перечень видов использования – «для обслуживания зон отдыха населения», «для размещения вышек» и другие. Туда включили и бытовые услуги и летние веранды.
— По поводу летних веранд. У нас на набережной Городского пруда, недалеко от «Космоса» находятся две летние веранды, весьма популярные у горожан, и они, насколько я знаю, администрацией объявлены незаконными, и им даже не предложено вариантов законно попасть в Схему НТО. Как им узаконить свои предприятия общепита? В ярмарки заявиться?
— Поймите, ярмарки, это другой формат, мы эти ярмарочные домики можем куда угодно перемещать. У этого предпринимателя вполне себе основательный объект стоит, и он заявлялся, как «летнее кафе». Но по закону сейчас летнее кафе может быть только при стационарном предприятии, а такового там нет.
По этой причине мы посчитали, что эти кафе на набережной незаконные, предприниматель, не согласившись с нами, пошёл в суд и обжаловал – и на сегодня суд наложил обеспечительные меры, до завершения судебного разбирательства мы не можем с ним что-либо делать.
Максим Чаплыгин во время награждения победителей конкурса на лучший дизайн летнего кафе в Екатеринбурге на Форуме 100+ TechnoBuild
— То есть получается, что таким объектам вариантов попасть в Схему нет – если это летнее кафе, и если рядом нет стационарного учреждения, то оно в любом случае вне закона?
— Получается, да. Но видите, у нас нет задачи кормить всех. Есть задача обеспечить минимальное присутствие – чтобы, как и в любом другом городе, в местах появления туристов и в местах, где у нас отдыхают горожане, был некий минимум объектов, где можно перекусить. Не должны быть все набережные ими утыканы.
— Может сложиться впечатление, что кто-то последовательно дезинформирует Главу Екатеринбурга относительно сферы НТО, целенаправленно «сгущая краски». К примеру, на последней итоговой пресс-конференции 18 декабря 2023 года Алексеем Орловым были озвучены данные, которые явно были переданы ему от кого-то из помощников/заместителей, из которых выходит, что в городе аж 1800 незаконных НТО выявлено, но реальное количество незаконных объектов, выявленных официально (внесенных в Реестр выявленных незаконно размещенных НТО) не превышает 50-60 штук. Откуда могла взяться эта огромная цифра?
— Главу никто не дезинформировал. Очевидно, там имелось в виду количество мест размещения в Схеме – оно не равно количеству НТО. Например, в Схеме указана площадь места размещения - 400 квадратных метров. На нём предприниматели могли сделать несколько НТО, так как специализации раньше можно было совмещать: «продовольственные товары, непродовольственные товары, бытовые услуги, общественное питание». Поэтому в Схеме на тогда было 2200 мест размещения, на которых размещалось порядка 4000 НТО. Обратите внимание на Схему: у нас там до сих пор много объектов «два павильона с навесом», «три павильона». А место-то одно. Плюс ещё порядка 550 НТО на земельных участках частной собственности, торговых центров и многоквартирных домов. Они в Схему НТО не включаются в силу статуса земельного участка.
Теперь, с этого года, кстати, только одна специализация стала возможна, это был пережиток старого нормативного пробела.
— Что Вы ответите тем критикам, кто говорит о том, что предприниматели, которые сейчас лишатся мест в Схеме, пойдут размещать свои объекты на землях многоквартирных домов и торговых центров?
— Разберём отдельно по каждому. Земельный участок под МКД – это исключительная компетенция собственников. Они и только они могут своим решением протокольным, не менее двумя третями голосов проголосовать за [размещение НТО – прим. ред.]. А в первую очередь они должны определить пределы размещения конкретно такого объекта. Приведу пример: в протоколе должны поставить вопросы и проголосовать, что у третьего подъезда жилого дома будет киоск «овощи-фрукты» площадью, скажем, 20 метров, и что жители поддерживают наделение УК/ТСЖ правом заключить договор.
Так вот мы смотрим и видим, что ни одного протокола на размещение НТО, который бы соответствовал требованиям Жилищного кодекса, в Екатеринбурге нет. Точнее, вот я в Ленинском районе работал заместителем главы – по состоянию на июль 2023 года на весь район был всего один такой, соответствующий 44-й статье Жилищного кодекса, протокол. А НТО на землях МКД было куда больше.
Торговый объект возле ЖК «Аквамарин» на Хохрякова стоит и сейчас. Фото: Вечерние ведомости
— Например, на Хохрякова между ЖК «Аквамарин» и 5-й гимназией было два объекта – шаурма и ещё один, на колёсах. Мы киоск с шаурмой вынесли как незаконный, а он просто поставил на землю многоквартирного дома. В итоге жильцы дома бьют в набат, а мы вынести его не можем, управляющая компания два года с ними в судах провела. Понятно, что в итоге выиграла суд, но два года-то он там стоял прямо на газоне. Там и МЧС предостережение выписывала, протокола общего собрания жильцов не было никакого всё это время, но его [киоск] ничего не берёт.
— А Вы не опасаетесь, что со вступлением в силу новых правил, когда затруднится попадание в Схему НТО, предприниматели просто в наглую будут ставить объекты на землях МКД, администрация ничего не сможет оперативно сделать, и они, как показывает приведённый вами пример, могут целых два года стоять торговать?
— Как я уже сказал, практически никто в протоколах общего собрания жильцов не соблюдает требования закона в части определении пределов размещения НТО на землях МКД. Тот же бизнесмен, который на Хохрякова на землю ЖК «Аквамарин» переставил киоск, он нам предоставил протокол в 2023 году. Но этот протокол общего собрания был датирован 2018 годом, и там просто говорилось о гипотетическом наделении УК правом заключения каких-то гипотетических договоров. Мы считаем такое нарушением Жилищного кодекса, нарушение прав собственников, потому что никто не голосует, В 99,9% случаев никто ничего у жильцов не спрашивает. И куда эти деньги от предпринимателя уходят, тоже непонятно, кстати – но это уже не наша компетенция, пусть компетентные органы разбираются.
— С теоретической точки зрения это понятно. Но фактически вы же даже не можете своего подрядчика по выносу отправить выносить объект с земель МКД, потому что это, наверное, нецелевое расходование бюджетных средств будет?
— Поэтому я Вам сейчас расскажу, что мы делаем. На примере следующего вида земель третьих лиц – это земли торговых центров. К примеру, вот стоит торговый центр. В Стратегии развития для торговых центров именно для этого земли и выделялись под конкретный торговый центр, и участок отмежёвывался для ТЦ/ТРЦ больший по площади – чтобы владелец торгового центра обеспечивал там пешеходный трафик и парковочное пространство. Вместо этого некоторые владельцы ТЦ заставляют эти территории НТО. Возьмите ТЦ «Современник» – их там 30 штук. Зачем 30 штук НТО вокруг торгового центра? В результате в этом ТЦ второй этаж пустым стоит.
Киоски и павильоны на фото расположены на землях третьих лиц – они не включены в Схему, и мэрия имеет на них очень ограниченные возможности влияния
— Но администрация же не может влиять на землю вокруг ТЦ, раз она не муниципальная?
— Напрямую нет, но, видимо, пойдём через суды, потому что только так, наверное, можно.
— А какое в таком случае правовое основание может быть для предъявления исковых требований?
— Что вид разрешённого использования земельного участка не соответствует фактическому. Вот у нас такая же история с «Мегаполисом» произошла. Там неразграниченные земли, МУГИСО сказала владельцу центра, что он не может там размещать НТО, написали ему письмо с требованием вынести, «Мегаполис» не отреагировал. Мы зашли туда со своим порядком выноса, но «Мегаполис» пошёл в суд, и суд опять же обеспечительные меры принял. У нас оттуда постоянно жалобы – что заторы возникают, что выехать с территории у торгового центра невозможно, там по идее наземный паркинг должен быть.
У нас уже есть положительная судебная практика привлечения к административной ответственности НТОшек, которые стоят на частной земле и внешнему виду не соответствуют. Так вот районные администрации эту информацию собирают, мой департамент это отслеживает, и данные мы передаём в районные прокуратуры для принятия мер в пределах компетенции. То есть делаем всё, что в наших полномочиях. Дальше уже иногда всё упирается в этот мораторий, которым, я считаю, злоупотребляют некоторые предприниматели.
Администрация района может лишь сообщить о том, что у нет законных оснований для размещения объекта. А вот вынести оттуда НТО, по нашему постановлению № 3757 (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 05.12.2022 N 3757 "Об организации мероприятий по выявлению, выносу, демонтажу, хранению и возврату законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно установленных на территории Екатеринбурга – прим. ред.) мы не можем. То есть это либо управляющая компания должна делать, либо ТСЖ. Хотя сейчас мы нашли практику – и администрация может это делать. Будем пробовать.
— От Союза НТО звучали претензии к работе рабочей группы по разработке поправок: слишком торопились скорее утвердить эти поправки, чтобы не учитывать пожелания игроков рынка. Как вы это прокомментируете?
— С внесением поправок, скорее, не спешили, а опоздали. Потому что сфера НТО давным-давно требовала пересмотра многих положений. Во-вторых, депутаты профильной комиссии приняли решение по формированию рабочей группы – кого-то пригласили кого-то нет. Там же был представитель Ассоциации предприятий малоформатной торговли Эдуард Мансуров, был Роман Ступников, из Союза НТО. Получается, представителей сферы пригласили.
— То есть, получается, предприниматели привыкли к лояльному отношению власти, которая закрывала глаза на сферу НТО?
— Да, у нас суперлояльное отношение на самом деле, ни в каком другом городе такого нет. Это в итоге и привело к тому, что самоуправство чуть ли не через каждый второй объект. Сейчас сильно меняется отношение.
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