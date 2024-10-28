«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Возглавляемое Максимом Чаплыгиным подразделение администрации города недавно повысили в статусе от комитета до департамента, но стенд у его рабочего кабинета пока остался старый. Фото: Вечерние ведомости

Такую картину после сноса павильона на остановке «проспект Ленина» можно было наблюдать несколько дней. Навес на этой остановке, к слову, до сих пор не установлен.

Губернатор Свердловской области уже дважды продлевал сроки действия договоров на размещение НТО: в 2020 и в 2023 годах. В 2023-м МУГИСО направило разъяснения в адрес глав городов о реализации федеральной рекомендации о продлении договоров НТО на семь лет. Ряд городов в регионе, в том числе второй и четвёртый по численности населения – Нижний Тагил и Первоуральск – выполнили эту рекомендацию, однако администрация Екатеринбурга продлила договоры лишь на два года – до 2025 года.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. Фото: Вечерние ведомости

За последние три с небольшим года Департамент потребительского рынка и услуг сократил количество НТО в Екатеринбурге почти на треть: с 2371 объекта в 2020 году до 1689 на 11 октября 2024 года. При Максиме Чаплыгине во главе департамента это сокращение ускорилось.



На трамвайной остановке «Московская» минувшим летом также снесли павильон, не установив взамен навеса. Фото: Вечерние ведомости

Документ, который выслал Максим Чаплыгин



В тексте отраслевого стандарта, который прислал Максим Чаплыгин (ОСТ 218.1.002-2003), мы увидели два пункта, касающихся размещения торговых объектов на остановках: в п. 3.10.7. сказано «Не допускается размещение в помещении (на площади) автопавильона торговых киосков», при этом в пункте 3.16.1 говорится о том, что «Торговые киоски допускается размещать за пределами посадочных площадок и площадок ожидания». Примечание редакции:

На месте снесённых торговых павильонов с навесами появляются, например, такие остановочные комплексы. Фото: Вечерние ведомости

Основные жалобы екатеринбуржцев на такие навесы связаны с их небольшими размерами. Фото: Вечерние ведомости

В историческом центре ставят навесы чуть побольше, однако в часы пик они тоже с трудом вместят всех ожидающих транспорт. Фото: Вечерние ведомости

Примечание редакции:

К слову, в ОСТ, на основании которого администрация Екатеринбурга ликвидирует торговые объекты на остановочных комплексах, сказано и про рекламу: в пункте 3.16.2 прописано, что «элементы автобусной остановки не следует использовать для размещения рекламы».

Тёплая остановка, установленная бизнесменами, владеющими павильоном по соседству. После запрета размещать НТО на остановках у мотивации у подобных бизнесменов делать тёплые остановки, по сути, не остаётся



Мы нашли на сайте администрации Екатеринбурга аукцион на размещение НТО на Большом Конном полуострове.



Вероятно, малый и средний бизнес отпугнула стартовая цена – свыше миллиона рублей с учётом НДС за размещение объекта на малозаселённой территории.

Комментарий редакции:Мы нашли на сайте администрации Екатеринбурга аукцион на размещение НТО на Большом Конном полуострове.Вероятно, малый и средний бизнес отпугнула стартовая цена – свыше миллиона рублей с учётом НДС за размещение объекта на малозаселённой территории.

«Не в обиду будет сказано, но я считаю, что сложно сравнивать город Екатеринбург и посёлок Тугулым».

Выжить «лопни шарик» из Исторического сквера администрации пока не получается. Фото: Вечерние ведомости

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Ярмарка возле трамвайного кольца на улице Санаторной

Ярмарка возле трамвайного кольца на улице Баумана

Ярмарка на площади 1905 года. Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

Этот «Жизньмарт» на остановке из-за новых правил благоустройства, скорее всего, пойдёт под снос

Фото: Вечерние ведомости

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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