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Потепление и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков, погода в Свердловской области ожидается теплая, но ветреная. Днём ожидается до +4°C. Также, напомним, спасатели предупреждали о ветре с порывами до 18 метров в секунду.
Сегодня, 18 ноября, в Свердловской области, облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днём -1...+4°C. Ветер 7-12 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +1...+3°C. Ветер 7-12 м/сек.
Во вторник, 19 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами мокрый снег и просто снег. Ночью -3...+1°C, днём -1...+4°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0...+2°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 20 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге до умеренного. Ночью -5...0°C, днём -3...+2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, мокрый снег. Ночью -2...0°C, днём около 0°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 ноября, в Свердловской области, облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днём -1...+4°C. Ветер 7-12 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +1...+3°C. Ветер 7-12 м/сек.
Во вторник, 19 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами мокрый снег и просто снег. Ночью -3...+1°C, днём -1...+4°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0...+2°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 20 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге до умеренного. Ночью -5...0°C, днём -3...+2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, мокрый снег. Ночью -2...0°C, днём около 0°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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