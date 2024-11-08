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Екатеринбуржцы не могут уехать на работу из-за давки в автобусах
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жители Екатеринбурга жалуются на нехватку автобусов. Сегодня утром на остановке «посёлок Светлореченский» не все, кто ожидал транспорт, смог уехать в сторону центра.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», собравшихся уехать на работу скопилось так много, что в итоге не все смогли поместиться в автобус. В ожидании транспорта пришлось выстраиваться в очередь.
Напомним, что за ситуацией с работой общественного транспорта в уральской столице начала следить спикер Совфеда Валентина Матвиенко, но пока видимых улучшений нет.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», собравшихся уехать на работу скопилось так много, что в итоге не все смогли поместиться в автобус. В ожидании транспорта пришлось выстраиваться в очередь.
Напомним, что за ситуацией с работой общественного транспорта в уральской столице начала следить спикер Совфеда Валентина Матвиенко, но пока видимых улучшений нет.
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