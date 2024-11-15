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Жители Сысертского района потребовали изъять у банка «Агропромкредит» земельные участки
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жительница Сысертского района вышла в одиночный пикет к резиденции полпреда президента в УрФО в Екатеринбурге с плакатом против строительства мусорного полигона.
Выступая в пикете, женщина напомнила, что принадлежащие банку «Агропромкредит» бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва земельные участки не использовались как земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем жители Сысертского района требуют их изъятия.
Перед этим жители района записывали видеообращение к полпреду Артёму Жоге с просьбой помочь им в этой истории.
Напомним, что строить мусорный полигон в Сысертском районе хотят на землях сельскохозяйственного назначения, которые и стремятся защитить от промышленной застройки местные жители.
Выступая в пикете, женщина напомнила, что принадлежащие банку «Агропромкредит» бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва земельные участки не использовались как земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем жители Сысертского района требуют их изъятия.
Перед этим жители района записывали видеообращение к полпреду Артёму Жоге с просьбой помочь им в этой истории.
Напомним, что строить мусорный полигон в Сысертском районе хотят на землях сельскохозяйственного назначения, которые и стремятся защитить от промышленной застройки местные жители.
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