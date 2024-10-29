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В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Жителю Калуги не понравилось, что его сын в детском саду играл в игрушки «для девочек».
В итоге произошел конфликт с воспитательницей и родителями других детей. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
«Как выяснили полицейские, 48-летнему местному жителю стало известно о том, что накануне его сын играл в детском садике в игрушки, в которые, как посчитал отец ребенка, могут играть только девочки. Возмутившись этим фактом, калужанин пришел в дошкольное учреждение, где вступил в конфликт с воспитательницей группы», — сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Родители других детей, которые стали свидетелями ссоры, сделали мужчине замечание. В ответ он начал высказывать угрозы, в том числе убийством.
Родители и персонал вызвали полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Кроме того, полиция проверяет данные о том, что задержанный отец мог причинить телесные повреждения ребенку (какому именно, не уточняется).
В итоге произошел конфликт с воспитательницей и родителями других детей. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
«Как выяснили полицейские, 48-летнему местному жителю стало известно о том, что накануне его сын играл в детском садике в игрушки, в которые, как посчитал отец ребенка, могут играть только девочки. Возмутившись этим фактом, калужанин пришел в дошкольное учреждение, где вступил в конфликт с воспитательницей группы», — сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Родители других детей, которые стали свидетелями ссоры, сделали мужчине замечание. В ответ он начал высказывать угрозы, в том числе убийством.
Родители и персонал вызвали полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Кроме того, полиция проверяет данные о том, что задержанный отец мог причинить телесные повреждения ребенку (какому именно, не уточняется).
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