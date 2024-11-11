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Полиция просит екатеринбуржцев помочь установить личности умершего мужчины
Фото из соцсетей
В Екатеринбурге один из участковых обратился за помощью к местным жителей. С их помощью полиция надеется узнать личность неизвестного мужчины, чей труп был найден в микрорайоне Заречный.
Пожилого мужчину нашли бездыханным в воскресенье вечером, 10 ноября. Бездыханный труп лежал у лавки возле подъезда жилого дома №28 по улице Черепанова. Документов при умершем не обнаружилось, что и вызвало проблемы с его идентификацией. Поэтому по соцсетям распространяется ориентировка на неизвестного с просьбой к тем, кто знал этого человека, поделиться информацией в опорном пункте полиции №9 УМВД России по городу Екатеринбургу (улица Крылова 1/А) или по телефону 356-42-09.
О мужчине в ориентировке сказано:
Пожилого мужчину нашли бездыханным в воскресенье вечером, 10 ноября. Бездыханный труп лежал у лавки возле подъезда жилого дома №28 по улице Черепанова. Документов при умершем не обнаружилось, что и вызвало проблемы с его идентификацией. Поэтому по соцсетям распространяется ориентировка на неизвестного с просьбой к тем, кто знал этого человека, поделиться информацией в опорном пункте полиции №9 УМВД России по городу Екатеринбургу (улица Крылова 1/А) или по телефону 356-42-09.
О мужчине в ориентировке сказано:
«Славянская внешность, на вид 70 лет, ПТС, одет в коричневую куртку, чёрную шапку, коричневые штаны, сиреневую рубашку».
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