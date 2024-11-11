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Екатеринбуржцев просят сообщать об опасных снежных горках

11.20 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбург пришла зима, а это означает, что уже совсем скоро дети начнут кататься на снежных горках. Вот только не все они могут быть безопасными для игр. Каждый год в уральской столице появляются горки, с которых дети скатываются прямо на проезжую часть. В городской ГИБДД просят сообщать о них.

«Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой оперативно сообщать о горках, скатах, наледях и снежных валах, выходящих на проезжую часть, используемыми детьми и подростками для катания или игр»,

– просят автоинспекторы.


Сообщать об этом они предлагают в полицию по номеру «02» («102») или в свою управляющую компанию, так как в их зоне ответственности ликвидация опасных спусков противогололедными материалами. Также в полицию можно сообщать о любителях нестандартных способов передвижения зимой, то есть тех, кто любит прикреплять их к автомобилям и кататься сзади.

Сами представители ГИБДД тоже обещают за этим следить и избавляться от опасных горок.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:50 В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
10:49 В Свердловской области за неделю выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД
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18:27 Гражданин Казахстана вернулся в Свердловскую область после выдворения
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15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
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