Екатеринбуржцев просят сообщать об опасных снежных горках





– просят автоинспекторы. «Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой оперативно сообщать о горках, скатах, наледях и снежных валах, выходящих на проезжую часть, используемыми детьми и подростками для катания или игр»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбург пришла зима, а это означает, что уже совсем скоро дети начнут кататься на снежных горках. Вот только не все они могут быть безопасными для игр. Каждый год в уральской столице появляются горки, с которых дети скатываются прямо на проезжую часть. В городской ГИБДД просят сообщать о них.Сообщать об этом они предлагают в полицию по номеру «02» («102») или в свою управляющую компанию, так как в их зоне ответственности ликвидация опасных спусков противогололедными материалами. Также в полицию можно сообщать о любителях нестандартных способов передвижения зимой, то есть тех, кто любит прикреплять их к автомобилям и кататься сзади.Сами представители ГИБДД тоже обещают за этим следить и избавляться от опасных горок.