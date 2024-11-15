В Свердловской области за неделю выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги работы за период с 4 по 10 ноября. За это время инспекторами ДПС выявлено 9913 нарушений правил дорожного движения. Среди нарушителей — как водители, так и пешеходы, а материалы с камер автоматической фиксации позволили вынести более 115 тысяч постановлений. Об этом сообщили в ГИБДД региона.За неделю сотрудники инспекции зафиксировали 1036 нарушений, допущенных пешеходами, и 8877 — водителями. Среди водителей были выявлены 71 нарушитель за рулём автобусов и 11 — мототранспорта. Без водительских прав управляли автомобилями 241 человек, 42 из них ранее были лишены права управления.107 водителей привлекли за выезд на встречную полосу, 172 — за непропуск пешеходов. Также выявили 947 случаев управления транспорта с тонировкой и 2690 нарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности. За перевозку детей без автокресел оштрафованы 232 водителя.За управление автомобилем в состоянии опьянения инспекторы отстранили 173 водителей, из них 50 попались повторно. Ещё 20 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.На базе МЭО ГИБДД в Екатеринбурге за эту неделю выдано 931 водительское удостоверение и проведено 1707 экзаменов на право управления транспортными средствами.