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В Екатеринбурге из окна высотки выпала 25-летняя девушка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Цвиллинга произошла трагедия. Там из окна 24-го этажа выпала 25-летняя девушка. Её тело рядом с домом обнаружили жильцы.
По данным Ura.ru, погибшая была прописана в Красноуфимском районе, а в Екатеринбурге жила вместе с мужчиной, с которым у неё были романтические отношения. Соседи рассказывали, что слышали шум в квартире, из окна которой она выпала, и мужской крик «Стой!» перед тем, как всё случилось, передает ресурс.
В СК не стали комментировать трагедию.
По данным Ura.ru, погибшая была прописана в Красноуфимском районе, а в Екатеринбурге жила вместе с мужчиной, с которым у неё были романтические отношения. Соседи рассказывали, что слышали шум в квартире, из окна которой она выпала, и мужской крик «Стой!» перед тем, как всё случилось, передает ресурс.
В СК не стали комментировать трагедию.
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