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Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
Фото: Вечерние ведомости
Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, прогнозирует Fox News.
Для победы на выборах президента США достаточно 270 голосов.
Камала Харрис, по прогнозу, набирает 226.
Сторонники Трампа «пустились в пляс» на фоне сообщений о возможной победе экс-президента, пишет РИА Новости.
В СМИ появились первые поздравления Трампа. Так, с победой на выборах его поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Для победы на выборах президента США достаточно 270 голосов.
Камала Харрис, по прогнозу, набирает 226.
Сторонники Трампа «пустились в пляс» на фоне сообщений о возможной победе экс-президента, пишет РИА Новости.
В СМИ появились первые поздравления Трампа. Так, с победой на выборах его поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
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