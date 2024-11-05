Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, прогнозирует Fox News.Для победы на выборах президента США достаточно 270 голосов.Камала Харрис, по прогнозу, набирает 226.Сторонники Трампа «пустились в пляс» на фоне сообщений о возможной победе экс-президента, пишет РИА Новости.В СМИ появились первые поздравления Трампа. Так, с победой на выборах его поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.