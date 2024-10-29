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В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях

18.38 Четверг, 7 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В четверг из нескольких регионов РФ поступили сообщения о жестоких убийствах в семьях.

Тюменская область. Утром 7 ноября в селе Ярково в квартире жилого дома обнаружены тела трёх человек — мужчины, женщины и девочки.

По приоритетной версии следователей, мужчина совершил убийство супруги и ее несовершеннолетней дочери, а после «свел счеты с жизнью».

«Ребенок с колото-резаным ранением шеи, женщина и мужчина с огнестрельными ранениями тела», — сообщили в СК по региону.

Крики из квартиры слышал сосед. Он пришёл к соседям утром, дверь была закрыта.

На месте происшествия проводится осмотр, допрашиваются соседи и знакомые. Возбуждено уголовное дело (убийство двух и более лиц). Причина конфликта в семье пока устанавливается.

Московская область. В Сергиевом Посаде 15-летнего подростка заподозрили в убийстве спящей матери.

По версии следствия, это произошло накануне, утром 6 ноября, в частном доме в деревне Красная сторожка. Подросток зашел в спальню и «нанёс топором множество ударов в область головы своей матери», сообщает СУ СК по региону.

«О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан», — говорится в сообщении. С ним работают следователи, «получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к преступлению».

Мотив подростка устанавливается. В СМИ предполагают, что мама запретила ему играть в компьютерные игры. Подросток, как пишут местные издания, якобы слишком много времени проводил за играми и прогуливал школу.

Мордовия. 70-летний житель Ардатовского района признан виновным в убийстве и расчленении жены.

По данным прокуратуры, убийство произошло в июне этого года. Между супругами произошла ссора возле дома. Муж несколько раз ударил жену ножом.

Труп он скинул в погреб, а на следующий день расчленил его. «Утром следующего дня мужчина спустился в погреб и при помощи топора и ножа разрубил труп женщины на 5 частей, которые веревкой вытащил из погреба», — приводит подробности прокуратура Мордовии.

Часть фрагментов тела мужчина отвез в ближайшую лесопосадку и закопал, остальные «в послеобеденное время закопал в землю на своей придомовой территории».

Сегодня стало известно, что суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

Бурятия. Местный житель получил 15 лет строгого режима за убийство жены на глазах у дочери, сообщает в четверг СК по региону.

По данным следствия, ссора между супругами произошла в ночь на 21 апреля этого года. После конфликта женщина легла спать. «В это время мужчина взял самодельное ружье и выстрелил ей в голову с близкого расстояния в присутствии несовершеннолетней дочери», — сообщает региональное управление СК.

Мужчину приговорили к 15 годам по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Местные СМИ утверждают, что речь о главе села Тунка и ее муже. Причина ссоры также пока не известна. Журналисты предполагают, что поводом могла стать ревность.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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