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В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В четверг из нескольких регионов РФ поступили сообщения о жестоких убийствах в семьях.
Тюменская область. Утром 7 ноября в селе Ярково в квартире жилого дома обнаружены тела трёх человек — мужчины, женщины и девочки.
По приоритетной версии следователей, мужчина совершил убийство супруги и ее несовершеннолетней дочери, а после «свел счеты с жизнью».
«Ребенок с колото-резаным ранением шеи, женщина и мужчина с огнестрельными ранениями тела», — сообщили в СК по региону.
Крики из квартиры слышал сосед. Он пришёл к соседям утром, дверь была закрыта.
На месте происшествия проводится осмотр, допрашиваются соседи и знакомые. Возбуждено уголовное дело (убийство двух и более лиц). Причина конфликта в семье пока устанавливается.
Московская область. В Сергиевом Посаде 15-летнего подростка заподозрили в убийстве спящей матери.
По версии следствия, это произошло накануне, утром 6 ноября, в частном доме в деревне Красная сторожка. Подросток зашел в спальню и «нанёс топором множество ударов в область головы своей матери», сообщает СУ СК по региону.
«О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан», — говорится в сообщении. С ним работают следователи, «получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к преступлению».
Мотив подростка устанавливается. В СМИ предполагают, что мама запретила ему играть в компьютерные игры. Подросток, как пишут местные издания, якобы слишком много времени проводил за играми и прогуливал школу.
Мордовия. 70-летний житель Ардатовского района признан виновным в убийстве и расчленении жены.
По данным прокуратуры, убийство произошло в июне этого года. Между супругами произошла ссора возле дома. Муж несколько раз ударил жену ножом.
Труп он скинул в погреб, а на следующий день расчленил его. «Утром следующего дня мужчина спустился в погреб и при помощи топора и ножа разрубил труп женщины на 5 частей, которые веревкой вытащил из погреба», — приводит подробности прокуратура Мордовии.
Часть фрагментов тела мужчина отвез в ближайшую лесопосадку и закопал, остальные «в послеобеденное время закопал в землю на своей придомовой территории».
Сегодня стало известно, что суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима.
Бурятия. Местный житель получил 15 лет строгого режима за убийство жены на глазах у дочери, сообщает в четверг СК по региону.
По данным следствия, ссора между супругами произошла в ночь на 21 апреля этого года. После конфликта женщина легла спать. «В это время мужчина взял самодельное ружье и выстрелил ей в голову с близкого расстояния в присутствии несовершеннолетней дочери», — сообщает региональное управление СК.
Мужчину приговорили к 15 годам по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.
Местные СМИ утверждают, что речь о главе села Тунка и ее муже. Причина ссоры также пока не известна. Журналисты предполагают, что поводом могла стать ревность.
Тюменская область. Утром 7 ноября в селе Ярково в квартире жилого дома обнаружены тела трёх человек — мужчины, женщины и девочки.
По приоритетной версии следователей, мужчина совершил убийство супруги и ее несовершеннолетней дочери, а после «свел счеты с жизнью».
«Ребенок с колото-резаным ранением шеи, женщина и мужчина с огнестрельными ранениями тела», — сообщили в СК по региону.
Крики из квартиры слышал сосед. Он пришёл к соседям утром, дверь была закрыта.
На месте происшествия проводится осмотр, допрашиваются соседи и знакомые. Возбуждено уголовное дело (убийство двух и более лиц). Причина конфликта в семье пока устанавливается.
Московская область. В Сергиевом Посаде 15-летнего подростка заподозрили в убийстве спящей матери.
По версии следствия, это произошло накануне, утром 6 ноября, в частном доме в деревне Красная сторожка. Подросток зашел в спальню и «нанёс топором множество ударов в область головы своей матери», сообщает СУ СК по региону.
«О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан», — говорится в сообщении. С ним работают следователи, «получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к преступлению».
Мотив подростка устанавливается. В СМИ предполагают, что мама запретила ему играть в компьютерные игры. Подросток, как пишут местные издания, якобы слишком много времени проводил за играми и прогуливал школу.
Мордовия. 70-летний житель Ардатовского района признан виновным в убийстве и расчленении жены.
По данным прокуратуры, убийство произошло в июне этого года. Между супругами произошла ссора возле дома. Муж несколько раз ударил жену ножом.
Труп он скинул в погреб, а на следующий день расчленил его. «Утром следующего дня мужчина спустился в погреб и при помощи топора и ножа разрубил труп женщины на 5 частей, которые веревкой вытащил из погреба», — приводит подробности прокуратура Мордовии.
Часть фрагментов тела мужчина отвез в ближайшую лесопосадку и закопал, остальные «в послеобеденное время закопал в землю на своей придомовой территории».
Сегодня стало известно, что суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима.
Бурятия. Местный житель получил 15 лет строгого режима за убийство жены на глазах у дочери, сообщает в четверг СК по региону.
По данным следствия, ссора между супругами произошла в ночь на 21 апреля этого года. После конфликта женщина легла спать. «В это время мужчина взял самодельное ружье и выстрелил ей в голову с близкого расстояния в присутствии несовершеннолетней дочери», — сообщает региональное управление СК.
Мужчину приговорили к 15 годам по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.
Местные СМИ утверждают, что речь о главе села Тунка и ее муже. Причина ссоры также пока не известна. Журналисты предполагают, что поводом могла стать ревность.
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