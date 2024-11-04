Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Полиция Амстердама сообщила в соцсетях о задержании 62 участников беспорядков, которые произошли минувшей ночью.После футбольного матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива произошли массовые нападения на болельщиков из Израиля.По данным в СМИ, более десяти человек госпитализированы. В полиции сообщают, что в больницы доставлены пять человек.По информации в некоторых изданиях, нападения начались еще до матча. Это произошло после того, как несколько человек сняли флаг Палестины на улице. После матча серия нападений произошла в нескольких местах города.Сообщается, что нападавшие выкрикивали пропалестинские лозунги. Пользователи соцсетей пишут о том, что некие люди в масках пытались ворваться в отели, где остановились израильские болельщики. По информации в СМИ, одного из пострадавших бросили в канал.Также минувшей ночью появились сообщения о захвате заложников, но, как заявили позже в полиции, информация не подтверждается.Власти Израиля рекомендовали своим гражданам не покидать гостиницы. Некоторые политики назвали случившееся антисемитским погромом.После ночных нападений полиция начала масштабное расследование.