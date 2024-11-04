Возрастное ограничение 18+
Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Полиция Амстердама сообщила в соцсетях о задержании 62 участников беспорядков, которые произошли минувшей ночью.
После футбольного матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива произошли массовые нападения на болельщиков из Израиля.
По данным в СМИ, более десяти человек госпитализированы. В полиции сообщают, что в больницы доставлены пять человек.
По информации в некоторых изданиях, нападения начались еще до матча. Это произошло после того, как несколько человек сняли флаг Палестины на улице. После матча серия нападений произошла в нескольких местах города.
Сообщается, что нападавшие выкрикивали пропалестинские лозунги. Пользователи соцсетей пишут о том, что некие люди в масках пытались ворваться в отели, где остановились израильские болельщики. По информации в СМИ, одного из пострадавших бросили в канал.
Также минувшей ночью появились сообщения о захвате заложников, но, как заявили позже в полиции, информация не подтверждается.
Власти Израиля рекомендовали своим гражданам не покидать гостиницы. Некоторые политики назвали случившееся антисемитским погромом.
После ночных нападений полиция начала масштабное расследование.
После футбольного матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива произошли массовые нападения на болельщиков из Израиля.
По данным в СМИ, более десяти человек госпитализированы. В полиции сообщают, что в больницы доставлены пять человек.
По информации в некоторых изданиях, нападения начались еще до матча. Это произошло после того, как несколько человек сняли флаг Палестины на улице. После матча серия нападений произошла в нескольких местах города.
Сообщается, что нападавшие выкрикивали пропалестинские лозунги. Пользователи соцсетей пишут о том, что некие люди в масках пытались ворваться в отели, где остановились израильские болельщики. По информации в СМИ, одного из пострадавших бросили в канал.
Также минувшей ночью появились сообщения о захвате заложников, но, как заявили позже в полиции, информация не подтверждается.
Власти Израиля рекомендовали своим гражданам не покидать гостиницы. Некоторые политики назвали случившееся антисемитским погромом.
После ночных нападений полиция начала масштабное расследование.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ночью масштабно полыхал банный комплекс в Каменске-Уральском
04 ноября 2024
04 ноября 2024
В Свердловской области произошло 16 пожаров за сутки
02 ноября 2024
02 ноября 2024