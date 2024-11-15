Посвящение первокурсников в студентов Техуниверситета УГМК состоялась на заводе





– сказал студентам директор вуза Вячеслав Лапин. «Именно сейчас начинается время, когда вас окружают практически безграничные возможности, и нужно приложить максимум усилий, чтобы их использовать и заложить прочный фундамент своего будущего»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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По уже сложившейся традиции первокурсников Технического университета УГМК в Верхней Пышме посвятили в студенты на заводе. Посвящение 113 будущих горняков состоялось в минувшую пятницу, 15 ноября.Также с поздравлениями и напутственными словами к студенткам обратились и сами работники промышленного предприятия, на площадке которого проходило посвящение. После этого будущие специалисты оставили свои подписи на готовой продукции – медных катодах, а их старосты, нажав на красную кнопку, запустили в работу технологический процесс цеха с катодосдирочным оборудованием.Завершилось мероприятие уже в стенах Технического университета.