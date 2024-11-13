Возрастное ограничение 18+
В Полевском неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 08.00, в Полевском на пешеходном переходе напротив дома по улице Розы Люксембург, 69 неизвестный водитель сбил десятилетнюю девочку.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, школьницу с травмами головы и ушибами увезли в больницу. Водителя сейчас ищут.
Водителю, сбившему ребёнка, настоятельно рекомендуют обратиться в полицию для дачи показаний. Также очевидцев или других граждан, обладающих какой-либо информацией о скрывшемся водителе, просят сообщать в дежурную часть ОМВД России «Полевской» по номеру +7 (343) 504 09 91.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, школьницу с травмами головы и ушибами увезли в больницу. Водителя сейчас ищут.
Водителю, сбившему ребёнка, настоятельно рекомендуют обратиться в полицию для дачи показаний. Также очевидцев или других граждан, обладающих какой-либо информацией о скрывшемся водителе, просят сообщать в дежурную часть ОМВД России «Полевской» по номеру +7 (343) 504 09 91.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жёсткое ДТП с возгоранием произошло на Арамильском тракте
13 ноября 2024
13 ноября 2024
В Екатеринбурге разыскивают парня, сбившего на электросамокате пожилую женщину месяц назад
11 ноября 2024
11 ноября 2024