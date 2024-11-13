В Полевском неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, около 08.00, в Полевском на пешеходном переходе напротив дома по улице Розы Люксембург, 69 неизвестный водитель сбил десятилетнюю девочку.Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, школьницу с травмами головы и ушибами увезли в больницу. Водителя сейчас ищут.Водителю, сбившему ребёнка, настоятельно рекомендуют обратиться в полицию для дачи показаний. Также очевидцев или других граждан, обладающих какой-либо информацией о скрывшемся водителе, просят сообщать в дежурную часть ОМВД России «Полевской» по номеру +7 (343) 504 09 91.