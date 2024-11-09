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55% екатеринбуржцев используют бонусные карты продуктовых магазинов
Фото: Вечерние ведомости
Каждый второй житель города (55%) регулярно пользуется бонусными картами продуктовых магазинов, ещё 33% делают это время от времени, и только 12% предпочитают обходиться без скидок, согласно опросу сервиса SuperJob.
Большинство опрошенных оценивают свою ежемесячную экономию скромно: 44% пользователей бонусных карт считают, что благодаря программам лояльности удаётся сэкономить до 500 рублей. Около 11% респондентов заявили, что экономят от 500 до 1000 рублей, а 19% отметили, что их выгода составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц.
С возрастом популярность программ лояльности возрастает: среди молодёжи до 34 лет карты используют 47% респондентов, а среди людей старше 45 лет этот показатель достигает 60%.
Интересно, что респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют бонусные карты чаще тех, кто зарабатывает больше, но их экономия при этом ниже почти в 1,5 раза.
Большинство опрошенных оценивают свою ежемесячную экономию скромно: 44% пользователей бонусных карт считают, что благодаря программам лояльности удаётся сэкономить до 500 рублей. Около 11% респондентов заявили, что экономят от 500 до 1000 рублей, а 19% отметили, что их выгода составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц.
С возрастом популярность программ лояльности возрастает: среди молодёжи до 34 лет карты используют 47% респондентов, а среди людей старше 45 лет этот показатель достигает 60%.
Интересно, что респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют бонусные карты чаще тех, кто зарабатывает больше, но их экономия при этом ниже почти в 1,5 раза.
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