Возрастное ограничение 18+

55% екатеринбуржцев используют бонусные карты продуктовых магазинов

17.36 Воскресенье, 17 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Каждый второй житель города (55%) регулярно пользуется бонусными картами продуктовых магазинов, ещё 33% делают это время от времени, и только 12% предпочитают обходиться без скидок, согласно опросу сервиса SuperJob.

Большинство опрошенных оценивают свою ежемесячную экономию скромно: 44% пользователей бонусных карт считают, что благодаря программам лояльности удаётся сэкономить до 500 рублей. Около 11% респондентов заявили, что экономят от 500 до 1000 рублей, а 19% отметили, что их выгода составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц.

С возрастом популярность программ лояльности возрастает: среди молодёжи до 34 лет карты используют 47% респондентов, а среди людей старше 45 лет этот показатель достигает 60%.

Интересно, что респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют бонусные карты чаще тех, кто зарабатывает больше, но их экономия при этом ниже почти в 1,5 раза.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
09 ноября 2024
Екатеринбуржцы чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга
11 ноября 2024
Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
13 ноября 2024
Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
16 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:36 55% екатеринбуржцев используют бонусные карты продуктовых магазинов
17:29 Полиция задержала активиста вышедшего в пикет в поддержку врача Надежды Буяновой
17:04 В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с
16:51 В Екатеринбурге отменили техно-вечеринку по рекомендации отдела безопасности массовых мероприятий
14:36 Иеромонах из Алапаевска за 16 часов поднял гирю 7000 раз
12:43 Суд Красноуральска избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в подростков из дробовика
11:55 В Каменске-Уральском бесплатно примут автопокрышки
11:50 В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
10:49 В Свердловской области за неделю выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД
19:03 В Екатеринбурге на 32% вырос спрос на услуги для домашних питомцев
18:27 Гражданин Казахстана вернулся в Свердловскую область после выдворения
17:08 В Екатеринбурге покажут фильм Александра Сокурова «Солнце», который можно обсудить с режиссёром
16:45 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
16:23 Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова
15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
13:11 Суд не смягчил пожизненный срок свердловчанину, зарезавшему супругов-собутыльников
12:25 Екатеринбургская школа № 163 вошла в число лучших по организации питания
11:46 Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
21:47 На нижнесергинского школьника всё же завели уголовное дело
21:00 По парку Маяковского уже можно пройтись на лыжах
20:38 Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу
20:04 На местах гибели юных пешеходов в Екатеринбурге можно было увидеть мрачный плакат
19:21 В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
17:42 Гололедица и ветер до 18 ветров в секунду ожидаются в Свердловской области
16:28 12 шариков дроби достали из школьника после стрельбы у церкви в Краснотурьинске
Все новости Свердловской области
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
Все новости России и мира
17:36 55% екатеринбуржцев используют бонусные карты продуктовых магазинов
17:29 Полиция задержала активиста вышедшего в пикет в поддержку врача Надежды Буяновой
17:04 В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с
16:51 В Екатеринбурге отменили техно-вечеринку по рекомендации отдела безопасности массовых мероприятий
14:36 Иеромонах из Алапаевска за 16 часов поднял гирю 7000 раз
12:43 Суд Красноуральска избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в подростков из дробовика
11:55 В Каменске-Уральском бесплатно примут автопокрышки
11:50 В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
10:49 В Свердловской области за неделю выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД
19:03 В Екатеринбурге на 32% вырос спрос на услуги для домашних питомцев
18:27 Гражданин Казахстана вернулся в Свердловскую область после выдворения
17:08 В Екатеринбурге покажут фильм Александра Сокурова «Солнце», который можно обсудить с режиссёром
16:45 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
16:23 Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова
15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
13:11 Суд не смягчил пожизненный срок свердловчанину, зарезавшему супругов-собутыльников
12:25 Екатеринбургская школа № 163 вошла в число лучших по организации питания
12:20 При поддержке «Добровольцев Донбасса» и федерации самбо Пермского края в Луганске прошел турнир имени участника СВО Даниила Дорохина
11:46 Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
21:47 На нижнесергинского школьника всё же завели уголовное дело
21:00 По парку Маяковского уже можно пройтись на лыжах
20:38 Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу
20:04 На местах гибели юных пешеходов в Екатеринбурге можно было увидеть мрачный плакат
19:21 В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
17:42 Гололедица и ветер до 18 ветров в секунду ожидаются в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK