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После пожара в екатеринбургской больнице прокуратура организовала проверку
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
После пожара в здании Центральной городской клинической больницы №3 в Железнодорожном районе Екатеринбурга прокуратура организовала проверку.
На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного Владимир Курочкин.
По предварительным данным, во время ремонтных работ на кровле здания загорелся утеплитель. Количество пострадавших прокуратурой ещё уточняется. В МЧС сообщали о двух людях, которым потребовалась медицинская помощь. Их пришлось выносить из здания. Вероятно, это были специалисты, проводившие ремонт на крыше больницы.
«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности в учреждении здравоохранения»,
– сообщили в ведомстве.
На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного Владимир Курочкин.
По предварительным данным, во время ремонтных работ на кровле здания загорелся утеплитель. Количество пострадавших прокуратурой ещё уточняется. В МЧС сообщали о двух людях, которым потребовалась медицинская помощь. Их пришлось выносить из здания. Вероятно, это были специалисты, проводившие ремонт на крыше больницы.
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