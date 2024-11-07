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В Екатеринбурге покажут фильм Александра Сокурова «Солнце», который можно обсудить с режиссёром

17.08 Суббота, 16 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
24 ноября в Ельцин Центре состоится показ фильма Александра Сокурова «Солнце». Картина рассказывает о судьбе японского императора Хирохито в период капитуляции Японии во Второй мировой войне.

После показа зрители смогут принять участие в онлайн-обсуждении с самим режиссёром. Встречу модерирует киновед Вячеслав Шмыров.

Начало сеанса — 19:30. Стоимость билета: 600 рублей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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19:21 В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
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