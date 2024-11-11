В Екатеринбурге на 32% вырос спрос на услуги для домашних питомцев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спрос на услуги по уходу за домашними животными в Екатеринбурге продолжает расти. По данным платформы Авито Услуги, в октябре 2024 года интерес к таким предложениям увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений от исполнителей возросло на 44%.Особенно востребованными оказались услуги грумеров. За год популярность стрижки, мытья, тримминга и других процедур увеличилась на 47%. Специалисты предлагают индивидуальный подход к различным породам собак, кошек и других животных, учитывая особенности их шерсти и кожи. Число предложений от грумеров на платформе за год увеличилось на 58%.Популярность приобрела также услуга профессионального выгула собак. Владельцы с плотным графиком всё чаще обращаются к догситтерам, которые обеспечивают регулярные прогулки, заботясь о безопасности и комфорте животных. Интерес к этой услуге за год вырос на 17%.