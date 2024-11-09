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В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
МЧС Свердловской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 17 ноября. В регионе местами прогнозируются порывы ветра до 20 м/с.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. На улице избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, слабо закреплёнными конструкциями и неустойчивыми сооружениями. Также не стоит укрываться от ветра у стен зданий.
При парковке автомобилей выбирайте места вдали от деревьев, ветхих построек и других потенциально опасных объектов. Дома убедитесь, что окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия закрыты. Это поможет минимизировать риск повреждений.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. На улице избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, слабо закреплёнными конструкциями и неустойчивыми сооружениями. Также не стоит укрываться от ветра у стен зданий.
При парковке автомобилей выбирайте места вдали от деревьев, ветхих построек и других потенциально опасных объектов. Дома убедитесь, что окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия закрыты. Это поможет минимизировать риск повреждений.
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