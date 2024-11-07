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Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова в программе «Акцент» на ОТВ высказалась о браке и воспитании детей. По её словам, необходимо стараться всеми возможными способами сохранять семью, поскольку дети вырастают полноценными и счастливыми только в полной семье.
Ирина Чемезова считает, что в семье воспитание детей должно быть равномерно распределено между родителями. Она привела в пример свой личный опыт, где её муж занимается воспитанием сыновей, а она — дочерей. «Девочку нужно научить готовить, следить за собой, приучить к спорту, поделиться какими-то секретами. А мальчику нужно мужское воспитание, мальчику нужен папа, который займётся с ним спортом, поедет на охоту, на рыбалку, научит его заколачивать гвоздь, рубить дрова», — пояснила глава регионального Союза женщин.
Также Чемезова поддержала идею сокращённой рабочей недели для матерей. Она отметила, что это может не только улучшить демографическую ситуацию, но и создать условия для активного участия женщин в политике.
В завершение Ирина Чемезова выступила за привязку пенсий к количеству детей у женщины. Она поддержала идею, что статус многодетной семьи должен начинаться с четырёх детей.
Ирина Чемезова считает, что в семье воспитание детей должно быть равномерно распределено между родителями. Она привела в пример свой личный опыт, где её муж занимается воспитанием сыновей, а она — дочерей. «Девочку нужно научить готовить, следить за собой, приучить к спорту, поделиться какими-то секретами. А мальчику нужно мужское воспитание, мальчику нужен папа, который займётся с ним спортом, поедет на охоту, на рыбалку, научит его заколачивать гвоздь, рубить дрова», — пояснила глава регионального Союза женщин.
Также Чемезова поддержала идею сокращённой рабочей недели для матерей. Она отметила, что это может не только улучшить демографическую ситуацию, но и создать условия для активного участия женщин в политике.
В завершение Ирина Чемезова выступила за привязку пенсий к количеству детей у женщины. Она поддержала идею, что статус многодетной семьи должен начинаться с четырёх детей.
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