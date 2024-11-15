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На местах гибели юных пешеходов в Екатеринбурге можно было увидеть мрачный плакат
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
С 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во многих странах мира отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Екатеринбурге в этом году он наступил чуть раньше положенного.
Всемирный День памяти жертв ДТП приходится на третье воскресенье ноября. То есть, в этом году он выпадает на 17 ноября. Но в Екатеринбурге местная Госавтоинспекция начала проводить приуроченные к нему мероприятия немного раньше. Так, в конце недели проводятся собрания родителей, на которых взрослым напоминают, как важно учить детей правильному поведению на дорогах, и что это является родительской обязанностью. Беседы с родителями сопровождаются демонстрацией слайдов и реальных видеокадров дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, сегодня на некоторых улицах Екатеринбурга можно было заметить небольшие группы людей в сопровождении автоинспекторов, стоящих с мрачно оформленным плакатом с надписью «День памяти жертв ДТП». Места для таких профилактических «пикетов» были выбраны не случайно — всё это участки городских дорог, на которых в ДТП погибали юные прохожие. В акции приняли участие педагоги и ученики школ.
Сам Всемирный День памяти жертв ДТП изначально задумывался для поддержки родственников погибших. А проводимые в Екатеринбурге мероприятия преследуют целью уменьшение дорожно-транспортных происшествий, особенно — с участием детей и подростков.
Всемирный День памяти жертв ДТП приходится на третье воскресенье ноября. То есть, в этом году он выпадает на 17 ноября. Но в Екатеринбурге местная Госавтоинспекция начала проводить приуроченные к нему мероприятия немного раньше. Так, в конце недели проводятся собрания родителей, на которых взрослым напоминают, как важно учить детей правильному поведению на дорогах, и что это является родительской обязанностью. Беседы с родителями сопровождаются демонстрацией слайдов и реальных видеокадров дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, сегодня на некоторых улицах Екатеринбурга можно было заметить небольшие группы людей в сопровождении автоинспекторов, стоящих с мрачно оформленным плакатом с надписью «День памяти жертв ДТП». Места для таких профилактических «пикетов» были выбраны не случайно — всё это участки городских дорог, на которых в ДТП погибали юные прохожие. В акции приняли участие педагоги и ученики школ.
Сам Всемирный День памяти жертв ДТП изначально задумывался для поддержки родственников погибших. А проводимые в Екатеринбурге мероприятия преследуют целью уменьшение дорожно-транспортных происшествий, особенно — с участием детей и подростков.
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