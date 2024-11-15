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На нижнесергинского школьника всё же завели уголовное дело
Кадр из видео: Е1
Против подростка, с разбега прыгнувшего ногами на однокашницу в коридоре школы города Нижние Серги, повторно возбудили уголовное дело о хулиганстве. Первая попытка сделать это закончилась отменой постановления в связи с несовершеннолетним возрастом хулигана.
Первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов возбудил новое уголовное дело по факту совершённого подростком хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, и напоминает, что первое такое уголовное дело было отменено исполняющим обязанности заместителя прокурора Нижнесергинского района Андреем Матвеевым. Официальной причиной отмены стало несовершеннолетие подростка, пнувшего девочку, — ему не исполнилось 14 лет (при этом, в большинстве сообщений о данном происшествии указывалось, что хулигану, как и его жертве, как раз по 14 лет).
Помимо уголовного дела о хулиганстве расследуется и уголовное дело о халатности должностных лиц образовательного учреждения. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, оба уголовных дела переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.
Меж тем, ещё до окончания расследования, оба фигуранта, скорее всего, покинут школу, в стенах которой случился крайне некрасивый инцидент. Как сообщалось ранее, рассматривается вопрос об исключении школьника, а директора учебного заведения собираются уволить за то, что она после случившегося не захотела отстранять от занятий буйного подростка.
Первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов возбудил новое уголовное дело по факту совершённого подростком хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, и напоминает, что первое такое уголовное дело было отменено исполняющим обязанности заместителя прокурора Нижнесергинского района Андреем Матвеевым. Официальной причиной отмены стало несовершеннолетие подростка, пнувшего девочку, — ему не исполнилось 14 лет (при этом, в большинстве сообщений о данном происшествии указывалось, что хулигану, как и его жертве, как раз по 14 лет).
Помимо уголовного дела о хулиганстве расследуется и уголовное дело о халатности должностных лиц образовательного учреждения. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, оба уголовных дела переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.
Меж тем, ещё до окончания расследования, оба фигуранта, скорее всего, покинут школу, в стенах которой случился крайне некрасивый инцидент. Как сообщалось ранее, рассматривается вопрос об исключении школьника, а директора учебного заведения собираются уволить за то, что она после случившегося не захотела отстранять от занятий буйного подростка.
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
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12 ноября 2024