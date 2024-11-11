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В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
Фото: фестиваль «Не темно»
По успевшей укорениться традиции, в Екатеринбурге приближающейся зимой пройдёт фестиваль «Не Темно». От потенциальных его участников уже принимаются заявки.
В Интернете появилась специальная форма, заполнив которую, художник заявит о своём желании сделать придуманную им световую инсталляцию частью фестивальных работ, которые в грядущем феврале появятся на одном из уличных пространств Екатеринбурга. Разумеется, к заявке нелишнее прикладывать визуализацию проекта в виде чертежей будущего арт-объекта, набросков или фотографий с прототипом световой конструкции. Из всех присланных работ отборочная комиссия допустит в финал 25, которые и получат воплощение в виде инсталляций.
Как напоминает куратор фестиваля «Не Темно», президент Фонда «Культурный транзит» Евгения Никитина, в выборе технологий для художников ограничений нет: «Мы будем только рады показать «разный свет»: аналоговый, цифровой; разные художественные приемы в работе со светом». А особенностью фестиваля в 2025 году может стать его международный статус. По крайней мере, организаторы очень надеются увидеть заявки не только от уральских художников, но и от претендентов на участие из других регионов страны и из иностранных государств.
Принимаются заявки на участие в фестивале «Не Темно» до 13 декабря. Результаты отбора обещают опубликовать уже 15 декабря. Конкретная дата проведения фестиваля и место, где будут установлены световые арт-объекты объявят позже.
В Интернете появилась специальная форма, заполнив которую, художник заявит о своём желании сделать придуманную им световую инсталляцию частью фестивальных работ, которые в грядущем феврале появятся на одном из уличных пространств Екатеринбурга. Разумеется, к заявке нелишнее прикладывать визуализацию проекта в виде чертежей будущего арт-объекта, набросков или фотографий с прототипом световой конструкции. Из всех присланных работ отборочная комиссия допустит в финал 25, которые и получат воплощение в виде инсталляций.
Как напоминает куратор фестиваля «Не Темно», президент Фонда «Культурный транзит» Евгения Никитина, в выборе технологий для художников ограничений нет: «Мы будем только рады показать «разный свет»: аналоговый, цифровой; разные художественные приемы в работе со светом». А особенностью фестиваля в 2025 году может стать его международный статус. По крайней мере, организаторы очень надеются увидеть заявки не только от уральских художников, но и от претендентов на участие из других регионов страны и из иностранных государств.
Принимаются заявки на участие в фестивале «Не Темно» до 13 декабря. Результаты отбора обещают опубликовать уже 15 декабря. Конкретная дата проведения фестиваля и место, где будут установлены световые арт-объекты объявят позже.
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