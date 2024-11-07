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Очередной трагедией закончилась пьяная езда на свердловской трассе

15.47 Пятница, 8 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью на свердловской трассе произошло смертельное ДТП, к которому привела пьяная езда. Так, 51-летний водитель Toyota погубил в этой аварии свою 75-летнюю мать.

ДТП, о котором идёт речь, произошло около двух часов ночи, на первом километре трассы «село Большебрусянское – село Колюткино» в Белоярском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся. Мать водителя погибла на месте происшествия, а сам мужчина из-за того, что не был пристёгнут, вылетел из салона через окно и получил тяжёлые травмы. Его, вместе с другим пассажиром, госпитализировали в 36-ю больницу Екатеринбурга, сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.

Известно, что мужчина за десять лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 61 раз. Со слов пассажира, которому повезло выжить после этой аварии, перед поездкой он выпил две рюмки. Однако так ли это на самом деле установят врачи.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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