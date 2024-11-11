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Гололедица и ветер до 18 ветров в секунду ожидаются в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики предупреждают о снегопаде, гололедице и ветре с порывами до 18 метров в секунду. Екатеринбургу же повезло больше. Его ждёт только небольшой снег.
В субботу, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на западе до умеренного, гололедица. Ночью -7...-2°C, днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -4...-2°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 17 ноября, в регионе небольшой снег, на севере до умеренного, временами мокрый. Ночью -6...-1°C, на севере при прояснении до -11°C. Днём -1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на западе до умеренного, гололедица. Ночью -7...-2°C, днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -4...-2°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 17 ноября, в регионе небольшой снег, на севере до умеренного, временами мокрый. Ночью -6...-1°C, на севере при прояснении до -11°C. Днём -1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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