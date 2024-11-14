Возрастное ограничение 18+

Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова

16.23 Суббота, 16 ноября 2024
Фото: проект «Сказы Павла Бажова»
В Свердловской области стартовал культурно-просветительский проект, посвящённый 145-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова. Знаменитые жители региона приняли участие в видеопроекте «Сказы Павла Бажова».

Съёмки проходили на ключевых локациях, связанных с жизнью и творчеством Бажова: в его доме-музее в Сысерти, Парке Сказов в посёлке Арамиль и других.

Чтецами стали известные уральцы: биатлонист Антон Шипулин, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, автогонщик Сергей Карякин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, организатор Ural Music Night Евгений Горенбург, игрок БК «УГМК» Виктория Завьялова, актёр шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, директор музея Бажова в Сысерти Анатолий Каптур, кузнец Александр Лысяков и глава фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Каждую неделю в соцсетях Андрея Рожкова публикуются видео с элементами художественного оформления. Рожков выступает в роли ведущего и представляет участников в каждой серии.

Как сообщают организаторы, проект направлен на сохранение культурного наследия и популяризацию творчества Бажова. Он также имеет образовательную ценность: устаревшие слова из сказов получают объяснение.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
О семье ректора УрГАХУ вспоминают в Кыштыме
14 ноября 2024
В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
15 ноября 2024
«Броненосец Потёмкин» дал старт новому сезону киноклуба в Музее Андеграунда
12 ноября 2024
В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
15 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:45 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
16:23 Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова
15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
13:11 Суд не смягчил пожизненный срок свердловчанину, зарезавшему супругов-собутыльников
12:25 Екатеринбургская школа № 163 вошла в число лучших по организации питания
11:46 Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
21:47 На нижнесергинского школьника всё же завели уголовное дело
21:00 По парку Маяковского уже можно пройтись на лыжах
20:38 Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу
20:04 На местах гибели юных пешеходов в Екатеринбурге можно было увидеть мрачный плакат
19:21 В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
17:42 Гололедица и ветер до 18 ветров в секунду ожидаются в Свердловской области
16:28 12 шариков дроби достали из школьника после стрельбы у церкви в Краснотурьинске
16:03 В Екатеринбурге задержали иностранца из международного розыска
15:37 В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт
15:08 На ЕКАДе легковушка врезалась в грузовик
14:30 Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов
13:53 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух подростков
13:07 Свердловское Минприроды удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий
13:07 В Екатеринбурге состоится конференция для руководителей «Формула бизнеса»
12:39 Разбавленное растительными жирами и водой сливочное масло обнаружили в Свердловской области
11:36 В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
11:20 Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске
10:44 После инцидента в нижнесергинской школе СК возбудил уголовное дело о халатности
10:13 Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы
Все новости Свердловской области
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
Все новости России и мира
16:45 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
16:23 Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова
15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
13:11 Суд не смягчил пожизненный срок свердловчанину, зарезавшему супругов-собутыльников
12:25 Екатеринбургская школа № 163 вошла в число лучших по организации питания
12:20 При поддержке «Добровольцев Донбасса» и федерации самбо Пермского края в Луганске прошел турнир имени участника СВО Даниила Дорохина
11:46 Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
21:47 На нижнесергинского школьника всё же завели уголовное дело
21:00 По парку Маяковского уже можно пройтись на лыжах
20:38 Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу
20:04 На местах гибели юных пешеходов в Екатеринбурге можно было увидеть мрачный плакат
19:21 В Екатеринбурге идёт приём заявок от «художников светом» на участие в фестивале «Не Темно»
17:42 Гололедица и ветер до 18 ветров в секунду ожидаются в Свердловской области
16:28 12 шариков дроби достали из школьника после стрельбы у церкви в Краснотурьинске
16:03 В Екатеринбурге задержали иностранца из международного розыска
15:37 В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт
15:08 На ЕКАДе легковушка врезалась в грузовик
14:39 17 ноября в ТЦ «Планета» пройдет акция «Налоговая грамотность - Ваш путь к успеху»
14:30 Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов
13:53 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух подростков
13:07 Свердловское Минприроды удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий
13:07 В Екатеринбурге состоится конференция для руководителей «Формула бизнеса»
12:39 Разбавленное растительными жирами и водой сливочное масло обнаружили в Свердловской области
11:36 В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
11:20 Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK