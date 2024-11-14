Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области стартовал культурно-просветительский проект, посвящённый 145-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова. Знаменитые жители региона приняли участие в видеопроекте «Сказы Павла Бажова».Съёмки проходили на ключевых локациях, связанных с жизнью и творчеством Бажова: в его доме-музее в Сысерти, Парке Сказов в посёлке Арамиль и других.Чтецами стали известные уральцы: биатлонист Антон Шипулин, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, автогонщик Сергей Карякин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, организатор Ural Music Night Евгений Горенбург, игрок БК «УГМК» Виктория Завьялова, актёр шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, директор музея Бажова в Сысерти Анатолий Каптур, кузнец Александр Лысяков и глава фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.Каждую неделю в соцсетях Андрея Рожкова публикуются видео с элементами художественного оформления. Рожков выступает в роли ведущего и представляет участников в каждой серии.Как сообщают организаторы, проект направлен на сохранение культурного наследия и популяризацию творчества Бажова. Он также имеет образовательную ценность: устаревшие слова из сказов получают объяснение.