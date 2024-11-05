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Раздававшему еду екатеринбуржцу назначили штраф на пятизначную сумму
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова, рассмотрев сегодня возбуждённое полицией дело об административном правонарушении, признала 22-летнего Олега З. виновным в нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и назначила ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом Вечерним ведомостям сообщил юрист Артём Шульман, защищавший молодого человека.
Как рассказал Шульман, судья отказала в нескольких его ходатайствах – в вызове полицейского якобы требовавшего добровольно прекратить участие в акции (протокол составили на основании того, что Олег якобы слышал сообщение должностного лица о том, что раздача еды квалифицируется как несанкционированное мероприятие, но отказался принимать это во внимание), а также в приобщении оправдательного постановления по делу другого участника той же акции (ему было 17 лет, и дело прекратила комиссия по делам несовершеннолетних).
22-летний Олег — уже третий екатеринбуржец, который подвергся административному преследованию за акцию «FNB», проведённую 6 октября у Шарташских каменных палаток. Помимо упомянутого 17-летнего К., которого оправдали за отсутствие состава правонарушения, 21-летнего Дениса С. признали организатором незаконного публичного мероприятия и арестовали на 9 суток. Ещё одного участника, 24-летнего Н. отпустили после нескольких часов удержания из отдела полиции, он не идёт на контакт с правозащитниками и СМИ, и неизвестно, будет ли протокол в отношении него передан в суд.
Как рассказал Шульман, судья отказала в нескольких его ходатайствах – в вызове полицейского якобы требовавшего добровольно прекратить участие в акции (протокол составили на основании того, что Олег якобы слышал сообщение должностного лица о том, что раздача еды квалифицируется как несанкционированное мероприятие, но отказался принимать это во внимание), а также в приобщении оправдательного постановления по делу другого участника той же акции (ему было 17 лет, и дело прекратила комиссия по делам несовершеннолетних).
22-летний Олег — уже третий екатеринбуржец, который подвергся административному преследованию за акцию «FNB», проведённую 6 октября у Шарташских каменных палаток. Помимо упомянутого 17-летнего К., которого оправдали за отсутствие состава правонарушения, 21-летнего Дениса С. признали организатором незаконного публичного мероприятия и арестовали на 9 суток. Ещё одного участника, 24-летнего Н. отпустили после нескольких часов удержания из отдела полиции, он не идёт на контакт с правозащитниками и СМИ, и неизвестно, будет ли протокол в отношении него передан в суд.
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