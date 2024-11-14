Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В пятиэтажном здании на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле накануне днём произошёл пожар. И хоть площадь его была небольшой, жильцам дома пришлось убегать на улицу от едкого дыма.Возгорание возникло в подъезде жилой пятиэтажки Нижнего Тагила. Горел мусор на площади в четыре квадратных метрах. Прибывшим в количестве восьми человек пожарным не составило особого труда побороть огонь — на это у них ушло всего четыре мы, по минуте на охваченный огнём квадратный метр. Но неприятных хлопот жильцам дома мини-пожар успел доставить. Одиннадцать человек покинули строение и ожидали на улице во избежание отравлений продуктами горения и в опасении, что пожар перекинется на большие площади.В целом пожарная обстановка на территории Свердловской области за прошлые сутки была относительно спокойной. По сообщению областного МЧС, свердловским пожарным пришлось реагировать на восемь техногенных пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе.Пострадавших в указанных пожарах не было. А вот движимого имущества лишились два водителя, чьи машины вчера сгорели. Один такой случай был зафиксирован в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа, где на улице Аброщикова полыхнул легковой автомобиль. А второй «пожар на колёсах» произошёл в Сосьве на улице Митина. Там тоже полностью сгорела легковушка, попутно повредив огнём припаркованный рядом автомобиль.