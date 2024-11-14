Возрастное ограничение 18+
Пожар выгнал 11 жителей Нижнего Тагила на улицу
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В пятиэтажном здании на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле накануне днём произошёл пожар. И хоть площадь его была небольшой, жильцам дома пришлось убегать на улицу от едкого дыма.
Возгорание возникло в подъезде жилой пятиэтажки Нижнего Тагила. Горел мусор на площади в четыре квадратных метрах. Прибывшим в количестве восьми человек пожарным не составило особого труда побороть огонь — на это у них ушло всего четыре мы, по минуте на охваченный огнём квадратный метр. Но неприятных хлопот жильцам дома мини-пожар успел доставить. Одиннадцать человек покинули строение и ожидали на улице во избежание отравлений продуктами горения и в опасении, что пожар перекинется на большие площади.
В целом пожарная обстановка на территории Свердловской области за прошлые сутки была относительно спокойной. По сообщению областного МЧС, свердловским пожарным пришлось реагировать на восемь техногенных пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе.
Пострадавших в указанных пожарах не было. А вот движимого имущества лишились два водителя, чьи машины вчера сгорели. Один такой случай был зафиксирован в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа, где на улице Аброщикова полыхнул легковой автомобиль. А второй «пожар на колёсах» произошёл в Сосьве на улице Митина. Там тоже полностью сгорела легковушка, попутно повредив огнём припаркованный рядом автомобиль.
Возгорание возникло в подъезде жилой пятиэтажки Нижнего Тагила. Горел мусор на площади в четыре квадратных метрах. Прибывшим в количестве восьми человек пожарным не составило особого труда побороть огонь — на это у них ушло всего четыре мы, по минуте на охваченный огнём квадратный метр. Но неприятных хлопот жильцам дома мини-пожар успел доставить. Одиннадцать человек покинули строение и ожидали на улице во избежание отравлений продуктами горения и в опасении, что пожар перекинется на большие площади.
В целом пожарная обстановка на территории Свердловской области за прошлые сутки была относительно спокойной. По сообщению областного МЧС, свердловским пожарным пришлось реагировать на восемь техногенных пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе.
Пострадавших в указанных пожарах не было. А вот движимого имущества лишились два водителя, чьи машины вчера сгорели. Один такой случай был зафиксирован в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа, где на улице Аброщикова полыхнул легковой автомобиль. А второй «пожар на колёсах» произошёл в Сосьве на улице Митина. Там тоже полностью сгорела легковушка, попутно повредив огнём припаркованный рядом автомобиль.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
13 ноября 2024
13 ноября 2024
В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
10 ноября 2024
10 ноября 2024