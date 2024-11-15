Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Свердловской области за первые девять месяцев 2024 года потратили на ювелирные изделия 7,4 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что делает регион лидером по темпам роста в Уральском федеральном округе. В масштабах страны область заняла шестое место, уступив лишь крупнейшим регионам, сообщает аналитический центр SOKOLOV.По данным аналитического центра, рынок ювелирной розницы Екатеринбурга за тот же период достиг 5,2 млрд рублей, что на 26% выше прошлогодних показателей. Средний чек на украшения в столице региона вырос на 17% и составил 8 847 рублей, что превышает среднероссийский показатель (8 632 рубля). Рост средней стоимости покупок отмечен и по области: чек увеличился на 18% и достиг 7 172 рублей.Для сравнения, общий оборот ювелирной отрасли в России за тот же период вырос на 26,3%, составив 312 млрд рублей. Среди регионов УрФО в тройку лидеров, помимо Свердловской области, вошли Челябинская (5 млрд рублей) и Тюменская (3,3 млрд рублей) области.