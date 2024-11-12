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«Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
Фото: сайт МТС Live | live.mts.ru/ekaterinburg
Военные, участвующие в боевых действиях в Украине, представители патриотических организаций и жители Свердловской области обратились к властям с просьбой отменить концерт Лолиты Милявской, запланированный на 27 ноября в «МТС Live Холл» Екатеринбурга. Об этом сообщили активисты «Русской Общины» в своём телеграм-канале.
К публикации прикреплено видео с участием бойца 433-го полка с позывным Канелло, который выступил с требованием отмены концерта. «Владимир Владимирович Путин, ваш Верховный Главнокомандующий, выбрал политику сохранения семейных и традиционных ценностей, а ярая русофобка Лолита и извращенка в это время проводит свои концерты», — заявил он.
Участники акции обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру культуры Светлане Учайкиной с просьбой содействовать отмене мероприятия.
Ранее выступления Лолиты уже были отменены в Омске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и нескольких населённых пунктах Подмосковья. По словам активистов, организаторы в этих городах учли мнение общественности.
Напомним, Лолита Милявская оказалась в центре скандала после участия в вечеринке у Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря прошлого года в московском клубе Mutabor. Видео и фото с мероприятия вызвали критику со стороны чиновников и общественников.
К публикации прикреплено видео с участием бойца 433-го полка с позывным Канелло, который выступил с требованием отмены концерта. «Владимир Владимирович Путин, ваш Верховный Главнокомандующий, выбрал политику сохранения семейных и традиционных ценностей, а ярая русофобка Лолита и извращенка в это время проводит свои концерты», — заявил он.
Участники акции обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру культуры Светлане Учайкиной с просьбой содействовать отмене мероприятия.
Ранее выступления Лолиты уже были отменены в Омске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и нескольких населённых пунктах Подмосковья. По словам активистов, организаторы в этих городах учли мнение общественности.
Напомним, Лолита Милявская оказалась в центре скандала после участия в вечеринке у Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря прошлого года в московском клубе Mutabor. Видео и фото с мероприятия вызвали критику со стороны чиновников и общественников.
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