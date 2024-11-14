По парку Маяковского уже можно пройтись на лыжах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского начала работу лыжная база. Это поможет гулять даже по заснеженным дорожкам екатеринбургского парка.О начале работы лыжной базы администрация парка Маяковского сообщила вчера, 14 ноября. А пятница стала первым днём, когда стало возможным взять лыжи на прокат и пройтись на них по территории парка. Для этих целей проложена и двухкилометровая лыжная трасса, которая начинается возле центральной площади парка и кольцом охватывает территорию ЦПКиО. Для того, чтобы пройтись по трассе можно было и в вечернее время, на всей её протяжённости работает сеть уличного освещения.Помимо прогулок по парку на лыжах в ЦПКиО в «снежный» сезон можно потренироваться лыжной ходьбе у профессионалов — тренировки для людей всех возрастов проводят специалисты школы спорта «Letski».Располагается лыжная база на горке за Летним театром. Работает она ежедневно с 10.00 до 21.00.