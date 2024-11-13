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В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жители Сысерти продолжают выступать против строительства мусорного полигона в их районе. Сегодня в одиночный пикет ко Дворцу Культуры имени И.П. Романенко с плакатом вышла местная жительница.
Напомним, несмотря на протесты жителей, согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую. Ранее мы публиковали протокол совещания в областном правительстве, прошедшем под председательством министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.
«Мы, жители Сысертского района, и я в частности, категорически против этой стройки. Как бы её не назвали – экокластер, мусороперерабатывающий завод, мусорный полигон – она, эта стройка, убьёт все живое в нашем районе. Мы против»,
– сказала жительница района.
Напомним, несмотря на протесты жителей, согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую. Ранее мы публиковали протокол совещания в областном правительстве, прошедшем под председательством министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.
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