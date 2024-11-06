32 протокола составили екатеринбургские силовики в результате миграционного рейда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Иностранные специалисты вновь оказались под угрозой выдворения после миграционного рейда, который проводили силовики в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, всего было проверено 68 иностранных граждан. В результате проверки полицейские составили 32 протокола:– 14 за работу без трудовых патентов (ст. 18.10 КоАП РФ);– 13 за нарушение режима пребывания в РФ (18.8 КоАП РФ);– 5 за уклонение от прохождения дактилоскопии (18.11 КоАП РФ).В отношении всех нарушителей теперь будет подниматься вопрос об их выдворении из страны.Кроме того, в ходе рейда обнаружились шесть работодателей, которые привлекали к работе иностранцев, не имеющих разрешение на работу либо трудовые патенты. Сейчас их проверяют.