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Суд не смягчил пожизненный срок свердловчанину, зарезавшему супругов-собутыльников
Фото: Вечерние ведомости
Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений пожизненный приговор Николаю Бальникову, который ранее вынес Свердловский областной суд. Решение вступило в силу 14 ноября 2024 года после рассмотрения апелляционной жалобы.
Бальников признан виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух или более лиц). Преступление произошло в марте 2023 года в селе Шухруповское Туринского района. По данным следствия, мужчина отправился в гости с ножом, а по пути зашёл на кладбище, где сорвал четыре розы. Позже он подарил их хозяйке дома. Во время застолья между гостем и супругами произошла ссора, в результате которой Бальников зарезал обоих.
Суд первой инстанции учёл явку с повинной и состояние здоровья осуждённого, однако отметил, что Бальников уже имел три судимости, в том числе за особо тяжкие преступления. Эти обстоятельства повлияли на решение о назначении пожизненного лишения свободы.
Защита просила смягчить наказание, называя его чрезмерно суровым. Адвокат не оспаривал доказанность вины или квалификацию преступления, но указал на наличие смягчающих обстоятельств. Тем не менее судебная коллегия сочла аргументы необоснованными и отклонила жалобу.
Осуждённый будет отбывать наказание в колонии особого режима.
Бальников признан виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух или более лиц). Преступление произошло в марте 2023 года в селе Шухруповское Туринского района. По данным следствия, мужчина отправился в гости с ножом, а по пути зашёл на кладбище, где сорвал четыре розы. Позже он подарил их хозяйке дома. Во время застолья между гостем и супругами произошла ссора, в результате которой Бальников зарезал обоих.
Суд первой инстанции учёл явку с повинной и состояние здоровья осуждённого, однако отметил, что Бальников уже имел три судимости, в том числе за особо тяжкие преступления. Эти обстоятельства повлияли на решение о назначении пожизненного лишения свободы.
Защита просила смягчить наказание, называя его чрезмерно суровым. Адвокат не оспаривал доказанность вины или квалификацию преступления, но указал на наличие смягчающих обстоятельств. Тем не менее судебная коллегия сочла аргументы необоснованными и отклонила жалобу.
Осуждённый будет отбывать наказание в колонии особого режима.
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