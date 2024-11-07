Екатеринбургская школа № 163 вошла в число лучших по организации питания

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Школа № 163 из Екатеринбурга (район ВИЗ) стала лауреатом федерального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», заняв 3 место в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.Ещё один успех региона принадлежит школе № 142 из села Горный Щит Чкаловского района, которая удостоилась награды в номинации «Лучшая столовая сельской школы».В ходе конкурса участники соревновались в нескольких испытаниях: «Кулинарный поединок», «Школьное питание 3.0» и блицтурнир «Три вопроса от родителей организаторам питания в школе». Также команды прошли квест-практикум «Безопасный пищеблок» и представили тематические столы.