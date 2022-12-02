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В Екатеринбурге снова задержали пикетчика
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
Неделя заканчивается тем же, что и прошлая. В Екатеринбурге вновь задержали пикетчика плакатом. Разница заключается разве что в скорости задержания: сегодняшняя акция была пресечена полицейскими гораздо быстрее.
Пикетчиком, вышедшим к памятнику Ленина на центральной площади города, оказался таксист Сергей Герасимчук. Плакат в его руках содержал два слова, привести из которых рискнём только первое, дабы не увидеть в дверях редакции силовиков (очень уж их триггерит в этом году на второе слово). Итак, призыв на плакате активиста начинался со слова «НЕТ».
После задержания полицейские доставили мужчину по нахоженному уже маршруту «площадь 1905-го года — Отдел полиции №9». Вот тут скорость процедуры резко снизилась. И если раньше после оформления протокола, как правило, отпускали, то Герасимчука оставили в здании и после «опротоколирования». Объяснили они это анонимным сообщением о минировании здания и ожиданием оперативников из Центра «Э», которым вдруг захотелось пообщаться с задержанным. По какой-то причине возникло подозрение, что он каким-то образом связан с этим «минированием».
Защитой сегодняшнего задержанного занялся юрист Артём Шульман, который и на прошлой неделе брался за дела схваченных полицией пикетчиков. Напомним, один из них выходил к памятнику Ленина в первый день декабря, а второй — на следующий день. Во всех трёх случаях протоколы составлялись по статье о дискредитации российских вооружённых сил.
Пикетчиком, вышедшим к памятнику Ленина на центральной площади города, оказался таксист Сергей Герасимчук. Плакат в его руках содержал два слова, привести из которых рискнём только первое, дабы не увидеть в дверях редакции силовиков (очень уж их триггерит в этом году на второе слово). Итак, призыв на плакате активиста начинался со слова «НЕТ».
После задержания полицейские доставили мужчину по нахоженному уже маршруту «площадь 1905-го года — Отдел полиции №9». Вот тут скорость процедуры резко снизилась. И если раньше после оформления протокола, как правило, отпускали, то Герасимчука оставили в здании и после «опротоколирования». Объяснили они это анонимным сообщением о минировании здания и ожиданием оперативников из Центра «Э», которым вдруг захотелось пообщаться с задержанным. По какой-то причине возникло подозрение, что он каким-то образом связан с этим «минированием».
Защитой сегодняшнего задержанного занялся юрист Артём Шульман, который и на прошлой неделе брался за дела схваченных полицией пикетчиков. Напомним, один из них выходил к памятнику Ленина в первый день декабря, а второй — на следующий день. Во всех трёх случаях протоколы составлялись по статье о дискредитации российских вооружённых сил.
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На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
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