На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге, на том же месте, но не в тот же час опять произошла встреча человека, вышедшего в одиночный пикет и сотрудников полиции. Повторилась вчерашняя история со Станиславом Манионом, который возле памятника Ленина простоял с плакатом всего 20 минут.
На этот раз выразить своё несогласие с внешней политикой Кремля вышел Дмитрий Близнюк. Плакат у него в руках не содержал ничего удивительного. Лозунг на бумажном листе состоял всего из трёх слов, первое из которых — «Я», второе — «ПРОТИВ», а на третье приводить не станем.
Третье «запретное» слово опять сработало для екатеринбургских полицейских триггером. Они задержали пикетчика, доставили его в 9-ое отделение полиции и составили, как по накатанной, протокол о дискредитации российских вооружённых сил.
Юридическую защиту оппозиционеру взялся оказывать юрист Артём Шульман. Напомним, он же поспешил на помощь задержанному вчера пикетчику.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга задержали человека с плакатом
01 декабря 2022
01 декабря 2022
В результате стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пострадали два человека
26 ноября 2022
26 ноября 2022